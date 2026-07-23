Овчар загина при рязане на дърво в Първомай, съдят мъжа, който му дал триона

Резачката заседнала в тополата, тя започнала рязко да пада и ударила овчаря

11 месеца след смъртта на овчар в Първомай, загинал при рязане на дърво, прокуратурата предаде на съд мъжа, който му дал триона.

Преди обяд на 30 август 2025 г. 51-годишен отивал със с близки към брега на река Мечка в Първомай с лек автомобил с ремарке. Той имал разрешение да събира покрай коритото паднала дървесина. В колата превозвал и моторен верижен трион - резачка.

Покрай пътя забелязал голяма топола, която решил да отреже, въпреки че нямал разрешение за добив на дървен материал. Действията му били забелязани от 41-годишния овчар, който бил наблизо със стадото си. Той се приближил и поискал триона, за да продължи да реже дървото. Първоначално 51-годишният мъж не му разрешил, но впоследствие се съгласил. Овчарят започнал да реже тополата, макар да не умеел да си служи с триона. В един момент резачката заседнала в ствола. Дървото започнало рязко да пада и ударило 41-годишния мъж, който се опитал да се отдалечи. Овчарят бил откаран в болницата, където констатирали смъртта му.

Обвинението срещу 51-годишния мъж е за причинена смърт по непредпазливост, защото му е дал техниката и му е позволил да упражнява опасна дейност.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пловдив.