Посланик Хордан: Киселото мляко е символ на приятелството между Куба и България

"Българското кисело мляко е символ на приятелството между Куба и България и възможност за нови партньорства. Киселото мляко заема специално място в историята на отношенията между двете държави и може да бъде основа за развитие на нови форми на сътрудничество в хранителната промишленост и земеделието. През 70-те и 80-те години българското кисело мляко беше много известно в Куба. Много от фабриките и производствата, свързани с преработката на този продукт, са получили подкрепа и опит от България." Това каза посланикът на Република Куба в страната ни Мариета Гарсия Хордан по време на среща с кмета на Разград Добрин Добрев, предаде БТА.

Дипломатът е в града по повод 24-ото издание на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти. Мариета Гарсия Хордан е придружена от първия секретар на посолството и консул Роберто Мартинес.

Дипломатът благодари за поканата и гостоприемството. Тя отбеляза, че за нея и екипа на посолството е удоволствие за първи път да посетят Разград. Посланик Гарсия Хордан изрази надежда визитата да постави началото на по-тясно партньорство между Разград, български и кубински общини.

„Искаме да научим повече за вашата община, за региона, културата, икономическите сектори и важните дейности, за да идентифицираме общи проекти с Куба", заяви Мариета Гарсия Хордан. Тя определи Панаира на киселото мляко в Разград като пример за успешно съчетание между култура, индустрия и аграрен сектор, който дава възможност за представяне на традиции, продукти и възможности за развитие.

Посланикът припомни, че отношенията между Куба и България имат дългогодишна история, основана на приятелство и сътрудничество. Тя посочи, че през 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век много специалисти и студенти са участвали в професионални и образователни инициативи между двете държави. Според нея днес е необходимо да бъдат открити нови области за съвместна работа. Сред възможните сфери за партньорство тя открои здравеопазването, образованието, спорта, културата, фармацевтичната индустрия и биотехнологиите.

Гарсия Хордан представи опита на Куба в разработването на ваксини и лекарства в областта на онкологичните заболявания и диабета. Тя отбеляза и традиционното сътрудничество между двете страни в спорта като бокса и волейбола, както и подготовката на кубински състезатели в България. В културната сфера посланикът заяви готовност за обмен и участие на кубински музиканти и танцьори в бъдещи инициативи в Разград.

По време на срещата кметът Добрин Добрев разказа за богатия културен календар, както и за историческите забележителности на региона и за прочутото капанско кисело мляко, на което е посветен празникът. Той запозна гостите и с икономическия профил на Разград, като посочи значението на хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката, селското стопанство и производството на компоненти за автомобилната индустрия. Добрев изрази готовност за установяване на контакти между български и кубински компании в областта на фармацията, производството на млечни продукти и хранителната промишленост.

Представителите на кубинското посолство получиха и гърненца с капанско кисело мляко – символ на Панаира на киселото мляко.