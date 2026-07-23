Глобиха ловец в Рила, кучето му плашело дивите животни

При успешна акция на парковата охрана е санкционирано лице за безпокоене на диви животни на територията на Национален парк „Рила".

В резултат на своевременни действия на служители от Парков участък „Якоруда" към Дирекция „Национален парк „Рила" е установено административно нарушение, свързано с безпокоене на диви животни в защитената територия.

На 17 юли 2026 г., при проверка по постъпил сигнал за извършване на ловна дейност в местността Грохот, парковата охрана констатира безпокоене на диви животни, причинено от преследващо ловно куче. Незабавно е установена самоличността на неговия собственик, на когото е съставен акт за установяване на административно нарушение. В хода на акцията са съставени и два предупредителни протокола на лица с предписание да не извършват ловни дейности на територията на Национален парк „Рила". При проверката те са установени да управляват автомобили, оборудвани с клетки за кучета, като в една от тях е открито ловно куче. Установено е, че лицата са регистрирани ловци, но при извършената щателна проверка на автомобилите не са открити оръжия и боеприпаси.

Дирекция „Национален парк „Рила" напомня, че безпокоенето на дивите животни и извършването на ловна дейност в границите на националния парк са недопустими и представляват нарушение на режима на защитената територия. Отговорното поведение на всички посетители е от ключово значение за опазването на ценните природни местообитания и дивата фауна.

При установяване на нарушения гражданите могат своевременно да подават сигнали на телефоните на Дирекция „Национален парк „Рила" или на Национален телефон 112.