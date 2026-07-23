Седми клас е една от най-предизвикателните години в образователния път на всеки ученик.

В общия случай – година на стрес, притеснения и лутане както за бъдещия гимназист, така и за неговите родители. Година, която завършва с Национално външно оценяване (НВО) и води след себе си важни решения за бъдещето.

В гимназия SMART Science целият ръководен и учителски екип полага целенасочени усилия да превърне тази година в различно преживяване за техните седмокласници – време, в което децата усещат подкрепа и грижа, подготвят се успешно за НВО, но и и откриват своите таланти и интереси.

„Работим фокусирано с преподавателите по БЕЛ и математика, но и с целия ни преподавателски екип, така че подготовката да се случва плавно, системно и съобразено с нуждите на всяко дете. Стремим се да осигурим спокойна среда, с ясни насоки и навременна подкрепа там, където е необходима. Тази подкрепа се изразява и в предоставената възможност за допълнителни безплатни, индивидуални и групови часове за затвърждаване на знанията по основните предмети и часове за самоподготовка“, споделя управителят на гимназията г-жа Доротея Воева.

Затова учениците от гимназията, разположена в сърцето на София тех парк, не посещават външни уроци – подготовката в училище е напълно достатъчна за отличен резултат на НВО.

В същото време децата имат богат избор, който се изразява в разнообразна и пълноценна образователна програма – чрез школите по предмети и интереси (химия, биология, състезателна математика, информатика, изкуства, нови технологии). По този начин няма пауза в развитието на талантите и личността на всеки ученик.

„Вярваме, че с правилната методология и дългосрочна стратегия тази ключова година може да бъде не само успешна като резултат, но и истинска трансформация – в която ученикът израства като уверен и отговорен млад човек, с богатство от интeреси и любознателност по значими и общочовешки теми“, допълва г-жа Воева.

Представяме мненията на родители на деца от училищната общност на гимназия SMART Science, които с радост споделиха впечатленията си от отминалата 2025/2026 учебна година:

Какви са според вас предимствата на програмата на Izzi Science в 7 клас?

„За мен основните предимства станаха балансираната програма и липсата на нужда от мое участие и контрол при подготовката за изпитите. Децата ми учат тук съответно от 3,5 и от 2 години. Бях в приятен шок, когато синът ми няколко поредни вечери по своя инициатива подготвяше игра за своя паралелка, а след това, смятам, в продължение на две-три седмици провеждаше различни игри, които стимулираха общуването между децата, като дори купуваше награди със свои джобни пари. Такъв ентусиазъм се среща рядко. Също така силно впечатление ми направи как дъщеря ми се готвеше изключително отговорно за театралната сценка за концерта – постоянно си повтаряше репликите, разказваше как са репетирали с партньора ѝ по време на междучасията и сама си подбираше костюма.“ (Н. М., майка на Арсений М. – бъдещ осмокласник в гимназия SMART Science).

Кое според вас е лицето на успеха в Izzi, след като нашите седмокласници се класираха на 4-то място по резултати в цяла България?

„Най-напред, искаме да благодарим на преподавателите и екипа на Izzi, за всичко което направихте за подготовката на децата! Разбираемо, лицето на успеха бяха преподавателите на Ема и персонално към тях имаме огромно уважение. Напълно наясно сме, обаче, че зад тях стоят екип и организация, които ги подкрепят и правят успехите възможни“ (В. С., баща на Ема С., бъдеща ученичка в 8.клас в НПМГ)

Какво училище е за вас Izzi Science?

„За мен Izzi Science е едно от най-добрите училища в България, с прекрасни учители и положителна атмосфера. В Izzi се залага на двуезична програма, с изключително високо ниво на английски език и най-вече заради разширеното изучаване на природни науки, основано на експерименти. Синът ми учи в училището още от самото му основаване. Добри се разви като самостоятелен, критично мислещ млад човек. Макар и академична, атмосферата е положителна и сплотяваща“ (Р. К., майка на Добромир К., ученик в бъдещ 8. Клас на гимназия SMART Science)

Как бихте определили подхода на преподавателите в училище?

„Времето, което дъщеря ни прекара в Izzi беше изключително ценно за нея и за нас като родители. Срещнахме учители, които не просто преподават, а подкрепят и работят със сърце. Благодарни сме на целия екип за професионализма, отдадеността и личното отношение към всяко дете. Именно такива хора изграждат училище с характер и с мисия“ (М. И., майка на Н. Николова, ученичка в бъдещ 8. Клас, в АК)

В: Кое е най-ценното, което вашето дете получи от обучението си в Izzi Science до момента?

“Най -важният урок или подарък за моето дете е убеждението, с което завърши 7. Клас, че постоянството в усилията, под ръководството на опитния учител, води до устойчиви резултати в дългосрочен план. Експертизата, доброто планиране на подготовката и правилните приоритети, позволяват детето да комбинира усилия в няколко предизвикателни области без да се компрометира времето му за почивка и радостта от хоби интересите. Децата изграждат устойчивост, и се учат да уважават авторитети.

Подкрепено от грижовния подход на учителите си и заобиколено от приятелска атмосфера, детето ми определено премина годината с положителна нагласа и удовлетворение от отличното класиране на национален кръг на олимпиадата по химия, под вещото ръководство на Христо Веселински, и постиженията си по айкидо. Почти максималните резултати на НВО с благодарност и признание посвещаваме на неговите учители Невена Събева и Надежда Методиева, които освен че имаха опита и методиката, демонстрираха изключително търпение и грижа към всички ученици в 7. Клас” (М. Воев, баща на В. Воев, бъдещ ученик в 8. клас в гимназия SMART Science)

За кандидатстване за прием в Izzi Science for Kids и гимназия SMART Science: https://forms.office.com/e/8cE3PC8Hzn

За контакт с нас: