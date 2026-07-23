Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на жена при катастрофата край Владая (Видео)

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на шофьора, причинил по непредпазливост смъртта на 63-годишна жена при тежката катастрофа край Владая.

Жената пътувала сама с колата си от Перник към София. На пътя точно над селото лентите в посока Перник били две. В лявата лента към миньорския град се движел бял джип, който около километър преди това минал караулката преди селото. 41-годишният шофьор опитвал да изпреварва, когато загубил контрол над джипа. Самият път бил мокър след държа от предната вечер, продължил и в ранните часове на сутринта. Машината поднесла и се забила в колата на 63-годишната жена. Тя починала на място, а кадри от катастрофата бяха качени във фейсбук.

Мъжът има няколко предишни дребни нарушения, в колата били и неговата жена и двете им деца. Те се разминали с леки травми. След преглед били освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол и дрога на шофьора са отрицателни.

На шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие. С постановление на наблюдаващия прокурор временно му е отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство, посочват от следствието.

Разследването се води от сектор „Разследване на транспортни престъпления" към СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура. Предстои събирането и проверката на допълнителни доказателства по случая.

Видео от тежката катастрофа може да видите тук.