За ден 15 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, петима са отказали тестване, съобщиха от МВР. 16062 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18904 водачи и пътници. Съставени са 4276 фиша и 406 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.