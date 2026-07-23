След 3 г. пускат чакан 40 г. българо-македонски ГКПП

До 2029 г. се очаква да бъде построен и пуснат новият българо-македонски ГКПП Струмяни-Берово. Отварянето на пункта е чакано вече 40 г. от жителите на община Струмяни и на отсрещната община Берово.

Днес бяха представени приключилите екологични процедури по проекта. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева подчерта значението на проекта за трансграничното сътрудничество и развитието на региона. "Инвестицията е стратегическа за програмата „Интеррег България – Северна Македония" и ангажира близо 30% от нейния ресурс – около 11 млн. евро. Важни са и положителните екологични процедури, които гарантират законосъобразното използване на европейските средства и спазването на всички изисквания за опазване на околната среда и биоразнообразието. Агенция „Пътна инфраструктура" вече работи по проектирането на трасето", каза Георгиева. Очаква се в следващите месеци да започне изграждане на пункта.

Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, подчерта, че положителното решение по ОВОС е ключов етап в подготовката на проекта. "Новият ГКПП ще бъде с денонощен режим на работа и ще бъде свързан с републикански път III-108. Проектът е пример за ефективно трансгранично сътрудничество, което ще подобри свързаността, достъпа до граничните райони и ще създаде нови възможности за бизнес и туризъм", допълни Трендафилов. Обясни, че предстои следващият етап – инвестиционно проектиране, издаване на разрешения за строеж и реализация на строителните дейности до края на 2029 г.