Ракитово най-сетне ще има музей, а не сбирка

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Един предизвикателен проект, чрез който Ракитово ще затвърди своето място в културно-историческата карта на България е на път да се реализира, след като бе обновен външният облик на емблематична сграда в родопското градче.

Кметът на общината Георги Холянов символично преряза лентата на завършения първи етап от мащабния проект на община Ракитово за превръщането на сградата на ул. "Братя Кръстини" в бъдещ модерен музей в града.

Инвестицията се изпълнява след спечелен от община Ракитово през 2024г. проект: "Устойчиво енергийно обновяване на общинска сграда – сграда за културни дейности", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, по процедура: BG-RRP-4.020 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за адмвинистративно обслужване, култура и спорт.

Сградата е с изцяло нова фасада, подменена дограма и врати, външна изолация, подменен и изолиран покрив. Сменена е електрическата инсталация, изградена е достъпна среда. Досегашният котел на твърдо гориво е подменен с термопомпа и климатици, поставена е фотоволтаична система върху покрива на сградата.

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигне и минимум 30 % спестяване на първична енергия на сградата, и достигане на енергопотребление минимум "В" клас.

Предстои започването на ремонтните дейност и вътре в сградата.

Новият проект ще осигури нов музей в Ракитово, след като досега музейната сбирка се пазеше в сградата на някогашния АПК.