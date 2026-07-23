Йотова с резерви към финансовата рамка на ЕС при срещата си с еврокомисаря Захариева

Държавният глава Илияна Йотова проведе среща в президентската институция с европейския комисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева. По-рано днес Захариева се срещна и с премиера Румен Радев.

Основен акцент в срещата беше предложената Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. Йотова изрази резерви към част от предложенията на Европейската комисия, като посочи, че новият Европейски фонд за конкурентоспособност трябва да подпомага развитието на по-малките и по-слабо развитите държави членки, а не да задълбочава различията между тях. Президентът Йотова се срещна с еврокомисаря Екатерина Захариева СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Президентът отново заяви притесненията си относно намерението за обединяване на кохезионната и Общата селскостопанска политика, тъй като според нея подобна промяна би се отразила неблагоприятно на страни като България. Тя подчерта и необходимостта от ясно разписани критерии, когато върховенството на закона се обвързва с предоставянето на европейско финансиране.

По време на разговора Йотова и Захариева се обединиха около мнението, че възстановяването на конкурентоспособността на Европа изисква силни кохезионни политики, изграждане на единни капиталови пазари, по-гъвкави и опростени процедури за достъп до европейски средства, както и повече инвестиции във високите технологии и изкуствения интелект.

Йотова отбеляза и потенциала на България да се утвърди като регионален център за високи технологии чрез изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект. Страната ни е сред шестте държави, избрани от Европейската комисия за реализирането на подобен проект.

Двете обсъдиха още възможностите за насърчаване на българските стартиращи компании да кандидатстват за европейско финансиране, както и потенциала на програмата „Хоризонт Европа" да подкрепя научноизследователската дейност, иновациите и развитието на отбранителната индустрия. Йотова подчерта, че е необходима по-тясна координация между държавите членки в тази област.

По-рано днес "Политико" излезе с публикация, според която Зарахиева иска да разбере дали София е на една вълна с Брюксел по въпроса как да се противодейства на Русия. Освен това, тя ще се опита да прецени дали новото правителство е готово да прокара реформите, необходими за отблокирането на замразените средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.