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Дъждовете спряха жътвата в Добричко

Дияна Райнова

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Дъждовете спряха жътвата в Добричко

Дъждовете, придружени с ветрове, през последните три-четири дни спряха жътвата на пшеницата в област Добрич.

"Производителите играят на изчакване – щом е по-ясно времето, влизат комбайните в полетата, когато се появят облаци, излизат бързо. За съжаление, все още голяма част от пшеницата и рапицата са по нивите. Жътвата върви доста бавно, спряла е от няколко дни". Това заяви каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

„Обилните дъждове, които падат всеки ден в Добричко, са изключително притеснителни за рапицата, тъй като още има неожънати площи. Тя е абсолютно узряла, отварят се шушулките и пада на земята. Има загуби от дъждовете. Пшеницата със сигурност губи хектолитър, което означава по-нисък добив, губи и качество.Царевицата се чувства много добре в тези дъждове. При слънчогледа от вятъра и от силния валеж има полегнали посеви, които е почти невъзможно да бъдат ожънати", каза още Жекова.

„От всекидневните дъждове качеството на пшеницата ще падне. Площи полягат и трудно се прибират. Спряла е жътвата от четири дни. На слънчогледа дъждовете му се отразят добре, но валежите със силен вятър, особено в сряда, го събориха на земята и трудно ще се прибере. Ще има загуби. В началото жътвата в Добричко започна с добри добиви и добро качество, но дъждовете намаляват добивите, влошават качеството на зърното, а жътвата се бави. Ще бъде дълга жътва", каза Илия Илиев, председател на областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа".

Жътвата на пшеницата в област Добрич е „овършала" 425 600 декара или близо една трета от засетите 1 292 950 декара, като средният добив е 681 килограма от декар. Това показват оперативни данни на Министерството на земеделието и храните за стопанската 2025/2026 година от миналата седмица. При маслодайната рапица от площите за реколтиране от 192 208 декара са ожънати 50 470 декара при среден добив 375 килограма от декар.

Дъждовете спряха жътвата в Добричко

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