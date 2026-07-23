Дъждовете спряха жътвата в Добричко

Дъждовете, придружени с ветрове, през последните три-четири дни спряха жътвата на пшеницата в област Добрич.

"Производителите играят на изчакване – щом е по-ясно времето, влизат комбайните в полетата, когато се появят облаци, излизат бързо. За съжаление, все още голяма част от пшеницата и рапицата са по нивите. Жътвата върви доста бавно, спряла е от няколко дни". Това заяви каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

„Обилните дъждове, които падат всеки ден в Добричко, са изключително притеснителни за рапицата, тъй като още има неожънати площи. Тя е абсолютно узряла, отварят се шушулките и пада на земята. Има загуби от дъждовете. Пшеницата със сигурност губи хектолитър, което означава по-нисък добив, губи и качество.Царевицата се чувства много добре в тези дъждове. При слънчогледа от вятъра и от силния валеж има полегнали посеви, които е почти невъзможно да бъдат ожънати", каза още Жекова.

„От всекидневните дъждове качеството на пшеницата ще падне. Площи полягат и трудно се прибират. Спряла е жътвата от четири дни. На слънчогледа дъждовете му се отразят добре, но валежите със силен вятър, особено в сряда, го събориха на земята и трудно ще се прибере. Ще има загуби. В началото жътвата в Добричко започна с добри добиви и добро качество, но дъждовете намаляват добивите, влошават качеството на зърното, а жътвата се бави. Ще бъде дълга жътва", каза Илия Илиев, председател на областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа".

Жътвата на пшеницата в област Добрич е „овършала" 425 600 декара или близо една трета от засетите 1 292 950 декара, като средният добив е 681 килограма от декар. Това показват оперативни данни на Министерството на земеделието и храните за стопанската 2025/2026 година от миналата седмица. При маслодайната рапица от площите за реколтиране от 192 208 декара са ожънати 50 470 декара при среден добив 375 килограма от декар.