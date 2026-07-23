Разкриха наркооранжерия край Пловдив, баща и син са задържани (Снимки, видео)

В дома им са намерени различни наркотици и близо 45 000 евро

Баща и син - на 43 и 20 години, са задържани за производство на марихуана и пласиране и на други наркотици, съобщават от полицията и прокуратурата в Пловдив. Те били следени в продължение на 3 месеца, докато на 21 юли т. г. при операция в с. Болярци край Садово полицаи извършили проверка в лек автомобил, ползван от единия от двама. В багажника бил открит пакет с 528 грама кокаин. Впоследствие било направено претърсване и изземване в жилищна и стопански постройки, обитавани и ползвани от двамата мъже. На различни места в помещенията били намерени 1617 г марихуана, 74 г метамефатмин, 9 г хашиш и MDMA - 5 г. Част от иззетата дрога

В приземния етаж на жилищната постройка били открити и 186 саксии със зелени растения със съцветия и височина 70-80 см, които при полеви наркотест реагирали на марихуана. Помещението било оборудвано със специални уреди за отглеждане й - осветление, напояване, вентилация и изолация. При извършени процесуално-следствени действия на втория етаж в жилищната постройка, в ракла в една от стаите, са открити и иззети 44 900 евро.

Бащата и синът са в ареста за 72 часа, а утре Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане в съда за постоянното им задържане.