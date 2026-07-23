На 30 юли Русе отбелязва годишнината от гибелта на Стефан Караджа

И тази година по традиция в Русе ще бъде отбелязана годишнината от гибелта на воеводата Стефан Караджа. Възпоменателната церемония ще се проведе на 30 юли /четвъртък/ от 18:30 часа пред паметника му, разположен в близост до Градските хали. Събитието се организира от Национално дружество „Традиция" – клон Русе, Народно читалище „Стефан Караджа - 2018" и Община Русе, съобщиха от общината.

Пред монумента на героя ще бъде строен почетен караул, свещеници ще отслужат заупокойна молитва, а в края на събитието ще бъде произведен залп в памет на бореца за свобода.

Водещ на церемонията ще бъде председателят на Национално дружество „Традиция" – клон Русе Мартин Календжиев.

Желаещите да поднесат венец в памет на героя могат да се запишат на имейл [email protected] в срок до 29 юли.

На 6 юли 1868 г. Стефан Караджа заедно с Хаджи Димитър повежда чета от 127 души, която минава Дунава при село Вардим. Ранен е тежко в местността Канлъдере край Вишовград и е пленен от османските войски. Осъден е на смърт чрез обесване, но умира от раните си в Русенския затвор и бива погребан от Баба Тонка. Въпреки че във всички исторически справки се смята, че е починал на 31 юли 1868 г., според надписа на кръста това е станало ден по-рано – на 30 юли. Гробът на героя се намира в Парка на възрожденците в Русе, недалеч от православната църква "Всех Святих", а тленните му останки са пренесени в Пантеона на възрожденците след построяването му през 1978 г.