Рекордните 152 ученици завършиха с отличен успех програмата на МОН за ИТ умения

Рекордните 152 ученици завършиха с отличен успех националната програма на Министерството на образованието и науката „Обучение за ИТ умения и кариера". Те получиха грамоти от заместник-министъра на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова на официална церемония в МОН. Отличени бяха и 10 учители и университетски преподаватели за високите им постижения в обучението на учениците, съобщават от ведомството.

„Щастлива съм, че заставам пред млади хора, които са избрали да допълнят своите умения и да имат капацитет за избор на кариера, учейки още една специалност", заяви проф. Терзиева-Желязкова. По думите ѝ професията „Приложен програмист", по която се обучават участниците в програмата, има ключово значение за редица сфери. „Без обработката на данни днес не можем да направим нищо нито в областта на технологиите, нито в новите материали, нито в биомедицинското инженерство. Това са професии, които стоят в основата на решаването на задачите пред обществото, за да направим живота утре по-добър", подчерта тя и отправи специални благодарности към учителите и университетските преподаватели, които участват в обучението.

Програмата „Обучение за ИТ умения и кариера" се изпълнява от 2017 г. и е предназначена за ученици, които не се обучават по професии в областта на компютърните науки или профил „Информатика". Тя им дава възможност да изучават програмиране в свободното си време – през събота, неделя и ваканциите. Обучението продължава три учебни години, а завършилите придобиват квалификация по професията „Приложен програмист" успоредно с обучението си в училище.

Тази година програмата завърши седмият випуск от общо 255 ученици. От тях 152 са с отличен успех, а 23-ма се дипломират с пълно отличие – 6.00. От старта на инициативата преди девет години в нея са участвали над 7300 ученици. Повечето от завършилите продължават образованието си във висши училища или започват работа в технологични компании, като много от тях успешно съчетават и двете.

Обучението се провежда в пет центъра – училище и университет, в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас. Учебните програми са разработени съвместно от представители на ИТ бизнеса, висши училища и професионални гимназии. В преподаването участват учители, университетски преподаватели и специалисти от технологичния сектор, което създава условия за пряк обмен на знания и практически опит между бизнеса и учениците.

На церемонията присъстваха и представители на партньорските организации от ИТ сектора, сред които Доброслав Димитров от Консултативния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Тихомир Томов и Дарина Данаилова от БАСКОМ, изпълнителният директор на Българската асоциация по информационни технологии Весела Калъчева, както и Александра Мирчева – програмен директор „Образование и умения" в Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии.