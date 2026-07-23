Михаела Филева е кралицата в „Лебедово езеро" в дебют на „Сцена на вековете"

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На Царевец Държавна опера Стара Загора представя най-популярния в света балет

На 25 юли фестивалът „Сцена на вековете" ще зарадва почитателите на класическото изкуство с един от най-обичаните шедьоври на световния балет – „Лебедово езеро", представен в интерпретацията на Силвия Томова.

Под звездите на Царевец балетът на Държавна опера Стара Загора с най-добрите си солисти и оркестър ще пренесе публиката в света на нежността, красотата и хармонията на най-популярния класически балет, създаден през 1877 г. по музика на Пьотр Илич Чайковски.

Спектакълът ще бъде още по-вълнуващ за великотърновската публика, защото своя дебют на сцената на Царския дворец ще направи поп звездата Михаела Филева в ролята на Кралицата. Една от най-обичаните български изпълнителки се завръща в родния си град, за да подари на публиката незабравима вечер на царския хълм.

През годините постановката на Старозагорската опера е покорила престижни сцени в България и чужбина, а през декември тази година предстои петото турне на трупата в Германия и Нидерландия.

Началото на спектакъла е в 21 часа.