ГЕРБ озадачени от Пулев, че няма пари за "Райнметал": Осигурихме 667 млн. евро

"Озадачени сме от коментарите на министър Пулев. Вместо да прави такива коментари, да седне и да се запознае с фактите, има документи, които досега би следвало да е анализирал, а не неподготвен да коментира подобни теми".

Така депутатката от ГЕРБ и бивш финансов министър в кабинета "Желязков" Теменужка Петкова отговори на обвиненията на вицепремиера Александър Пулев, че предишните управляващи не са осигурили финансиране за завода на "Райнметал" у нас. Тя обърна внимание на факта, че Пулев е намерил време да се срещне с такъв стратегически инвеститор "чак на третия месец". И обясни, че в рамките на кабинета на ГЕРБ те са подписали акционерното споразумение и са осигурили финансиране в проектобюджета си за 2026 г.

"В проектобюджета за 2026 г. осигурихме финансирането за създаването на съвместното дружество 407 млн. евро и за увеличаване на капитала на ВМЗ - Сопот - 260 млн. евро. Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на бившия президент Радев и на всички, които протестираха. Сега е техен ред да направят всичко необходимо да защитят тази инвестиция", каза Петкова. Изпълнителният директор на "Райнметал" Паскал Шрайер с икономическия министър Александър Пулев. Договорили са се да провеждат регулярни срещи. Снимка: Велислав Николов

Днес изпълнителният директор на "Райнметал" Паскал Шрайер се срещна с премиера Румен Радев и вицепремиера и икономически министър Александър Пулев в Министерския съвет. След това на брифинг пред медиите Пулев обясни, че няма учредителен договор, съвместно дружество, финансиране не е било предвидено в бюджета и че без обществени поръчки са се водили директни преговори със строителни фирми.

Съвместното дружество ще бъде между "Райнметал" и ВМЗ. В него българската страна ще държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%. Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е в размер на 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

Преди седмица обаче на заседание на икономическата комсия в парламента Пулев обяви, че всъщност България няма средства за завода. Според него идеята да вземем пари от SAFE е неизпълнима, тъй като само 10-15% от ресурса по този механизъм може да се използва за производствени мощности. В момента правителството пък не можело да си позволи да заложи такава сума в държавния бюджет, затова щяло да се търси алтернативно европейско финансиране.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи беше договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Дори възникна спор между Бойко Борисов и Румен Радев, тогава президент, кой точно е договорил инвестицията.