Младежка лаборатория и концерт събират творчески идеи и млади таланти на площада пред Община Русе

На 24 юли (петък) от 20 ч. на сцената и площада пред сградата на Община Русе ще се проведе събитието „Младежка лаборатория и концерт", част от инициативата „Младежки бряг Русе". Вечерта ще съчетае три паралелни творчески лаборатории и концерт с участието на млади русенски таланти, като посетителите ще могат свободно да се включват в различните дейности и да се придвижват между отделните станции и сцената, съобщиха от общината.

Официалното откриване ще постави началото на програмата, след което едновременно ще започнат лабораториите и концертът. В края на вечерта ще бъдат обявени победителите в конкурса за дизайн на модната линия „Младежки бряг Русе", а събитието, организирано от Международния младежки център в града, ще завърши с официално закриване и обща снимка.

Първата лаборатория ще даде възможност на участниците да се запознаят с видео игра, създадена с помощта на изкуствен интелект. Освен демонстрация на начина, по който е разработена, желаещите ще могат сами да изпробват играта и да участват в кратка дискусия с екипа. Втората творческа станция ще бъде посветена на конкурса „Мечтаният ти герой", в който младежите ще създадат собствен персонаж за видео игра с помощта на специалисти. Конкурсът ще продължи един месец, а победителите ще бъдат обявени на 25 август на уебсайта на инициативата. Класираният на първо място ще получи 3D модел и статуетка на своя герой, който ще бъде добавен като официален персонаж във видео играта, второто място ще бъде отличено с тениска с героя, а третото – с чаша с неговия образ.

Третата лаборатория ще включва уъркшоп „Как да снимаме", посветен на основите на фотографията и обработката на изображения с помощта на изкуствен интелект. Участниците ще заснемат свое любимо място или обект в Русе, след което ще превърнат снимките си в дизайн за тениска или суитчър, които ще станат част от модната линия „Младежки бряг Русе".

Паралелно с творческите работилници на голямата сцена ще се проведе концерт с участието на млади таланти от Русе. Част от изпълнителите са поканени от организаторите, а други са избрани чрез конкурса „Покажи ни своя талант с #младежкибряг". По време на концертната програма ще бъдат обявени и победителите в конкурса за дизайн на модната линия „Младежки бряг Русе", които ще получат награди.

Общият финал на събитието е предвиден между 21:30 и 21:45 ч. със заключителни думи от водещия, благодарности към участниците и гостите и обща снимка.