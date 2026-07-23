На 25 юли Skate Fest Русе събира любителите на екстремните спортове в Младежкия парк

На 25 юли (събота) от 10 ч. в скейт зоната на Младежкия парк ще се проведе Skate Fest Русе – състезание, което ще събере любители на екстремните спортове от града и региона. Събитието е част от инициативата „Младежки бряг Русе" и ще даде възможност на участници от различни възрасти да покажат своите умения в четири категории – скейтборд, BMX, тротинетки и ролери.

Записването за участие ще се извършва на място преди началото на състезанието. Представянето на състезателите ще бъде оценявано от жури, което ще отличи най-добрите във всяка категория. За победителите са осигурени награди, съобщиха от общината.

Skate Fest Русе има за цел да насърчи активния начин на живот, развитието на градските спортове и срещите между младите хора, които споделят общ интерес към скейт културата. Освен състезателната част, посетителите ще могат да се насладят на демонстрации, атрактивни изпълнения и динамична атмосфера, превръщайки скейт зоната в място за спорт, забавление и нови запознанства.

Събитието е с вход свободен и кани всички любители на екстремните спортове, независимо дали ще се включат като участници или ще подкрепят състезателите от публиката. Организатор е Международен младежки център – Русе в рамките на инициативата „Младежки бряг Русе".