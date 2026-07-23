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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23273286 www.24chasa.bg

ВКС не избра съдия Ивайло Иванов за член на Антикорупционната комисия

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ИВАЙЛО ИВАНОВ

Общото събрание на Върховния касационен съд не избра съдия Ивайло Иванов за член на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Той беше единствения кандидат. Така комисията ще работи с 4-а, а не с 5-има членове. Парламентът, адвокатите, Върховния административен съд и президентът вече посочиха своите в новата КПК. 

25 от 56 съдии в Общото събрание на ВКС са подкрепили съдия Ивайло Иванов, 30 са били против, а една бюлетина е била недействителна. Това означава, че не е избран. 

Сега той е зам.председател на Административния съд в Русе. Беше номиниран за член на КПК от съдия Владислава Цариградска. Стана известен с поредния скандал в съдебната система, след като подаде сигнал срещу члена на ВСС Драгомир Кояджиков. 

Новият закон, който урежда създаването на новата Комисия за противодействие на корупцията предвижда тя да започне работа и с трима членове. Има възможност ВКС да излъчи свой кандидат, но трябва да има нова процедура по номинации. В тази съдия Ивайло Иванов от Русе беше единственият номиниран. 

ИВАЙЛО ИВАНОВ

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