И спортният министър загрижен за US самолетите край Ямбол, утре отива там

И спортният министър Енчо Керязов е загрижен за американските самолети цистерни, които утре ще кацнат на военното летище "Безмер" край Ямбол. Утре той отива в Ямбол заедно с военния министър Димитър Стоянов за срещи с хората там.

Самият Керязов е от района - роден е в Елхово, но е живял в Ямбол дълги години. Завършил е спортното училище там, а преди да стане мнистър беше заместник-кмет на града. В момента той е в парламента за гледането на бюджета за 2026 г. на второ четене. Докато депутатите дебатираха парите за младежта и спорта, Цончо Ганев от "Възраждане" провокира Керязов, като го покани да каже какво мисли за разполагането на американските самолети край Ямбол. Водещият заседанието Стою Стоев веднага му направи забележка, че злоупотребява с процедурите.

"Утре пътувам към Ямбол и село Безмер. Не толкова като министър, а като човек, който е израснал в Ямбол. Хора, които ме познават, знаят, че независимо къде съм се намирал по света, с какво съм се занимавал и каква длъжност съм изпълнявал, винаги Ямбол е бил в сърцето ми. След като сега има напрежение в района, аз ще отида. Заедно с министъра на отбраната утре имаме среща с местната власт и с хората, които живеят до авиобаза "Безмер" и се надявам да им отговорим адекватно на всички въпроси", отговори Керязов, който поиска думата малко по-късно.

Ганев не беще доволен от отговора му - каза, че не е отговорил нищо конкретно, затова Керязов се върна на трибуната и увери, че все пак няма против съюзниците ни да ползват авиобазата: "Аз съм си дал моя глас! Категорично подкрепям!". Ганев обаче явно искаше повече подробности и започна да подвиква от място към министъра, който повече не излезе на трибуната. Чу се как Ганев вика "мишка" и "не се крий".

В сряда парламентът разреши до осем американски самолети цистерни да простигнат у нас и да останат на летище "Безмер". Те ще са с до 250 въоръжени военни и екипаж. Имат право да останат до 1 октомври и ще спомагат операциите на САЩ в Иран.