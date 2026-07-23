Катастрофа между два тира и лека кола край Симитли с двама ранени

Катастрофа между два тира и лека кола е станала преди минути край Симитли. Инцидентът е на главния път Е-79 при отбивката за с. Черниче. По данни на полицията двама души - мъж и жена, които са били в леката кола, са пострадали и са транспортирани до болницата в Благоевград в тежко състояние.

Лекият автомобил, който се е движил в посока към Благоевград, е навлязъл в насрещната лента. Там се е ударил последователно в двата товарни автомобила.

Причините за инцидента се изясняват. На място има полиция, а движението е напълно преустановено. Леките коли се пренасочват през Симитли, а товарните изчакват на място.