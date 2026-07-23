Столична община помогна на 7 бездомни от Централна гара, проблемният участък е разчистен

Седем бездомни хора в района на Централна гара получиха подкрепа от Столичната община след специализирана акция съвместно с полицията, съобщиха от общината администрация. На хората е предложена възможност за настаняване в общински социални домове, а проблемният участък е разчистен.

В акцията са участвали екипи на звено „Общинска полиция", дирекция „Социални дейности" и Столичния инспекторат.

Един от установените хора е бил в тежко здравословно състояние и за него е организиран транспорт до лечебно заведение, където да получи необходимата медицинска помощ.

Действията са част от работата на Столичната община за подкрепа на хората без дом и в риск, както и за поддържане на реда и сигурността в градската среда.

Общината разполага с три центъра за временно настаняване с общ капацитет над 550 места. През 2025 г. в тях са били насочени и са ползвали подслон и подкрепа 183-ма души и семейства, а от началото на 2026 г. до момента – 95 потребители.

Престоят в центровете е с продължителност от три до шест месеца в рамките на календарната година. Освен подслон, целта е хората да получат подкрепа за преодоляване на кризисната ситуация и възможност за последващо социално включване, посочват от Общината.

Работата с хора без дом често е затруднена заради липсата на здравно осигуряване, лични документи или отказ от предложената подкрепа, тъй като тя може да бъде предоставена само със съгласието на човека, се отбелязва в съобщението.

Столичната община поддържа мобилни екипи, които работят целогодишно и реагират както на сигнали от граждани, така и при установяване на хора в риск. В тяхната работа участват експерти от социалните, здравните и аварийните структури на общината, както и Общинска полиция.

При необходимост, на хората без дом се осигурява съдействие за подслон, медицинска помощ, храна, хигиена, медикаменти и издаване на лични документи. Общината работи и с неправителствени и хуманитарни организации, сред които „Каритас България", „Конкордия България", „Мисия без граници", Българската хранителна банка и Българският Червен кръст.

При установени психични проблеми хората се насочват към Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски". През зимните месеци – от декември до април – Столичната община съвместно с храм „Св. Параскева" осигурява безплатна топла храна и напитки.

От Общината напомнят, че сигнали за хора без дом, които се нуждаят от помощ, могат да бъдат подавани на телефон 112.