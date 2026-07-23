Радев към новия главен мюфтия: Ние сме пример за толерантност и взаимно уважение

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България е пример за толерантност, взаимно уважение и разбирателство между религиозните общности и затова активен принос има и дейността на Главното мюфтийство в страната.

Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с новоизбрания главен мюфтия на мюсюлманите в България д-р Ахмед Хасанов.

"В основата на добрите взаимоотношения се коренят здравите устои на традиционния ислям и споделените ценности между мюсюлмани и християни, които съжителстват мирно у нас", отбеляза Радев.

Д-р Хасанов посочи, че Главното мюфтийство под негово ръководство ще запази своята роля за укрепването на тези ценности и ще продължи да насърчава младите хора към уважение и добродетели.

Хасанов бе избран предзи месец за нов главен мюфтия, а досегашният мюфтия д-р Мустафа Хаджи вече ще е председател на Висшия мюсюлмански съвет.

Сред обсъдените теми по време на срещата бяха опазването на културно-историческите паметници, които имат огромно значение за българското общество, акредитирането на Висшия ислямски институт като стожер на образованието в ценностите на традиционния ислям, оказването на духовна подкрепа към младите хора в условия на морална криза.