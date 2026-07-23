Дъщерята на Тодор Славков - Катерина: Баща ми не беше болен преди да си отиде от този свят, това е официалната версия

"Баща ми не беше болен преди да си отиде от този свят. Семейството ходихме до Казанлък и прочетохме всички детайли от трагичното събитие. Гледахме и резултатите от аутопсията. Най-малкото щяхме да знаем дали наистина е бил болен, ако това беше вярно. Не, не беше". Това каза Катерина Славкова, дъщерята на трагично отишлия си от този свят Тодор Славков. Той посегна на живота си на датата, на която преди 45 години си отиде майка му Людмила Живкова - 21 юли. Само преди ден се случи и панахидата за двамата в един и същи ден, която направи семейство Живкови.

Катерина Славкова Снимка: фейсбук

"Аз не чета в пресата какво се пише за нас, но няма версия, която да се различава от официалната за баща ми. В денят, когато се случи трагедията ние се чухме с него. Беше нормален разговор както винаги, няма нещо, което да сме си казали различно от друг път двамата. Последните дни той не беше в София, отдръпна се и явно всичко още тогава е било навързано в главата му", споделя още Катерина.

С днешна дата момичето сънува баща си почти всеки ден и не се плаши от това. "Не го свързвам с някакво прераждане или някакви други неща. Сънувам го почти всеки ден или веднъж в седмицата. В съня ми не ми говори, хаотични са нещата и нямат общ контекст", разказва Славкова.

20-годишната Катерина Славкова е единственото дете на покойния син на Людмила Живкова - Тодор Славков и жена му Силвия Пантева. В момента момичето учи в чужбина, различна специалност от политиката, с която преди време сподели, че иска да се занимава.

"Сега не уча политика, с друго се занимавам, но не искам да говоря за личния си живот. В момента съм лятото във ваканция тук. След време обаче като натрупам опит, мисля да пробвам и в политиката. Това не е забравена тема за мен", допълва наследницата на управленци.

Девойката, която наскоро откри заедно с леля си Евгения Живкова възстановената асамблея "Знаме на мира", бе на общата панахида на родителя си и баба си, на която много прилича визуално.

"Баща ми и майка му са погребани един до друг", уточни тя. Наследницата на Малък Тошко допълни, че "не може да си създаде цялостен образ" за Людмила Живкова, тъй като е родена много години след нейната смърт.

"Баща ми не обичаше да говори за това. Но ми е разказвал, че е преживял изключително тежко загубата на майка си и това му е оставило дълбока рана за цял живот", довери Катерина Славкова.

На въпроса дали вярва, че баба й Людмила Живкова си е отишла от естествена смърт толкова млада, тя отговори: "О, нямам идея! Не се коментира в семейството. Никой не знае", казва Катерина Славкова.