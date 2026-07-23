Шеста присъда за измама за пловдивчанина Сергей Харварда - 1 година затвор

Призна за заготовки за фалшиви шофьорски книжки

37-годишният пловдивчанин Сергей Димитров, известен като Харварда, се сдоби с шеста присъда за измами и тя е 1 година затвор. Наказанието беше постигнато след споразумение с прокуратурата, което беше одобрено от Районния съд Пловдив.

Прозвището на измамника идва от лъжата му, че е завършил университета "Харвард". От 2020-а до задържането му през юли 2022 г. Сергей Димитров се представял за народен представител, съдия, прокурор или адвокат и предлагал на различни хора да реши техни проблеми срещу заплащане. Услугите му били в широк диапазон - от узаконяване на имоти през получаване на помощи до одобряване на европейски проекти. Хората му се доверявали и после той изчезвал с парите.

Измамите му по предишните 5 дела са извършени на територията на нашата страна, но по шестото дейността му се пренесла и в Нидерландия. Сергей Димитров призна, че на 23 юни 2022 г. в тамошното село Варланд е опитал да се възползва от фалшив документ - служебна бележка за опрощаване на дължима към Министерството на финансите парична сума.

Завличал с пари и хора от карловското село Розино, а на 12 юли 2022 г. бил хванат със заготовки на фалшиви шофьорски книжки.

Предишните му 5 присъди бяха обединени в едно общо наказание от 5 години. При произнасянето на шестата - от 1 година зад решетките, въпросът с евентуално кумулиране на наказанията не беше коментиран.