ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА държи 0:0 в Баку, стартира втората част

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23273986 www.24chasa.bg

Шеста присъда за измама за пловдивчанина Сергей Харварда - 1 година затвор

Ваня Драганова

[email protected]

1232
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сергей Димитров-Харварда се договори с прокуратурата за пореден път. Снимка: Ваня Драганова

Призна за заготовки за фалшиви шофьорски книжки

37-годишният пловдивчанин Сергей Димитров, известен като Харварда, се сдоби с шеста присъда за измами и тя е 1 година затвор. Наказанието беше постигнато след споразумение с прокуратурата, което беше одобрено от Районния съд  Пловдив.

Прозвището на измамника идва от лъжата му, че е завършил университета "Харвард". От 2020-а до задържането му през юли 2022 г. Сергей Димитров се представял за народен представител, съдия, прокурор или адвокат и предлагал на различни хора да реши техни проблеми срещу заплащане. Услугите му били в широк диапазон - от узаконяване на имоти през получаване на помощи до одобряване на европейски проекти.  Хората му се доверявали и после той изчезвал с парите. 

Измамите му по предишните 5 дела са извършени на територията на нашата страна, но по шестото дейността му се пренесла и в Нидерландия. Сергей Димитров призна, че на 23 юни 2022 г. в тамошното село Варланд е опитал да се възползва от фалшив документ - служебна бележка за опрощаване на дължима към Министерството на финансите парична сума.

Завличал с пари и хора от карловското село Розино, а на 12 юли 2022 г. бил хванат със заготовки на фалшиви шофьорски книжки.

Предишните му 5 присъди бяха обединени в едно общо наказание от 5 години. При произнасянето на шестата - от 1 година зад решетките, въпросът с евентуално кумулиране на наказанията не беше коментиран. 

Сергей Димитров-Харварда се договори с прокуратурата за пореден път.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание