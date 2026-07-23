Още на 3 юли машинист на влак видял Наталия и похитителя ѝ да вървят в поле, но сигналът късно стига до полицията (Обзор)

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От среднощното отвличане до щастливата развръзка: историята на 24-дневното издирване, което върна 11-годишното момиче живо у дома

Детето е добре, психолози ще работят с него

Рецидивистът Асен Симеонов е в ареста с повдигнати четири тежки обвинения

На повече от 110 километра от дома си в Константиново след 24 дни в неизвестност 11-годишната Наталия най-сетне беше открита жива в шуменското с. Овчарово.

Полицията претърси близо 1000 кв. км, провери десетки сигнали, включи BG Alert и доброволци. Накрая момичето беше открито живо, а пастрокът му ще отговаря по четири тежки обвинения.

Почти месец България следеше със затаен дъх съдбата на Наталия Асенова от варненското село Константиново. Всяка информация се превръщаше в новина, а всеки подаден сигнал – в надежда, че е жива.

В нощта на сряда срещу четвъртък надеждата се сбъдна - при специализирана полицейска операция в село Овчарово Наталия бе открита, а 40-годишният Асен Симеонов – мъжът, който според разследването я е отвлякъл, бе задържан.

Всичко започва през нощта на 30 юни,

когато Асен Симеонов нахлува в дома на бившата си партньорка в с. Константиново. Прониква въоръжен в къщата в тихото варненско село, където до преди месеци са живели заедно, напада майката на Наталия, като първо счупил телефона ѝ. Изкъртил и подлакътника на дивана и както е със стърчащите гвоздеи, я удрял по ръката. След това взел 11-годишното момиче и изчезнал с него в тъмнината. Наталия била отслабнала, но е добре.

Иска да ми отмъсти за раздялата ни, ще каже по-късно майката. Още на другата сутрин полицията започва издирване, а снимките на Наталия и Симеонов са разпространени в цялата страна. Включват се десетки доброволци, селото е шокирано.

Първите думи на Асен: “Не съм я отвлякъл”

Часове след успешната полицейска операция Симеонов беше конвоиран при засилени мерки за сигурност от Шумен до 4-о районно управление във Варна.

На въпрос на журналисти какво ще каже за случилото се, 40-годишният мъж заяви кратко: “Не съм я отвлякъл.”

Докато той беше отведен за разпит, за момичето започнаха медицински прегледи и работа със специалисти. От институциите съобщиха, че Наталия е в добро общо здравословно състояние, но ще премине през обстойни лекарски прегледи и срещи с психолози и психотерапевти.

Константиново посрещна новината за Наталия с огромно облекчение. Съседи и близки на семейството признаха, че през последните седмици са живели в постоянен страх. Първият близък човек, който успява да се срещне с Наталия след намирането ѝ, е нейната полусестра Петя Кателиева: “Видимо е добре. Задържали са ги и двамата. Това е, което мога да кажа. Вървели са пеша оттук до мястото, където са открити. Като ме видя, много се зарадва. Поговорихме си. Днес специалисти ще кажат повече – психолози. Щастливи сме”, сподели Кателиева.

По думите ѝ Наталия все още е била със същото яке и маратонки, с които е изчезнала преди 24 дни, но е носела различен панталон.

Един от въпросите, на които разследването тепърва ще търси отговор, е как двамата са успели да се укриват почти месец и с какво са се прехранвали. По време на издирването полицията нееднократно проверяваше информация, че Асен Симеонов използва познати му горски местности, пещери и изоставени постройки, където и преди се е укривал при издирвания.

Предстои да бъде изяснено и дали през тези 24 дни някой им е оказвал помощ, или са разчитали единствено на собствените си действия.

Откриват ги малко след сряда в полунощ в близост до хранителен магазин в село Овчарово. Дежурни полицаи забелязват мъжа, който се опитва да проникне вътре.

Залавянето му става бързо и без съпротива,

а Наталия е в близките храсти с два сака.

Макар да не е биологичен баща на Наталия, Асен Симеонов години наред е живял с майката на момичето.

На брифинг на 3 юли директорът на ОДМВР – Варна, Цветан Пировски обясни, че двамата са живели заедно около 7 г. и затова детето го е възприемало като баща.

Записи от охранителни камери, заснети в нощта на изчезването, показват как Наталия върви след него и го нарича “татко”. Според разследващите силната емоционална връзка е една от причините момичето да не оказва съпротива. По случая още в първите дни започват работа и психолози.

Операцията по издирването постепенно прерасна в една от най-мащабните през последните години във Варненска област. Само за първите три дни полицаите са обходили район с площ около 1000 кв. км.

Причината МВР да не съобщава всичките си действия е била една – издирваният да не разбере накъде са насочени усилията на полицията.

Периметърът постепенно се разширява извън Константиново към Синдел, Юнак и други населени места. Разследващите претърсват горски райони, изоставени постройки и дори пещери, защото при предишни престъпления Асен Симеонов вече се е укривал именно в подобни места.

На 3 юли разследването получава една от най-сериозните следи. Машинист на влак съобщава, че е видял Наталия и Асен Симеонов да вървят през поле край село Юнак, и веднага са изпратени екипи. Сигналът обаче се оказва закъснял, информацията достига до МВР около час и половина след наблюдението и двамата вече не са там. Тогава директорът на варненската полиция Цветан Пировски отправя апел всички сигнали да се подават директно на телефон 112, а не чрез познати, приятели или социалните мрежи, защото всяко забавяне може да се окаже решаващо.

Същия ден за първи път в толкова мащабна операция е задействана и системата BG Alert. Предупреждения със снимките на Наталия и Асен Симеонов са изпратени до мобилните телефони на хората във Варненска, Бургаска и Шуменска област. Само в първите часове след активирането на системата полицията получава 12 сигнала, които незабавно започва да проверява. След това започват да постъпват още десетки сигнали от различни части на страната.

Междувременно десетки доброволци ежедневно се включват в издирването. Обхождат ниви, горски масиви, дерета и изоставени постройки. В социалните мрежи започват да се организират групи, които обменят информация и координират действията си с полицията.

А семейството на Наталия почти ежедневно отправя апели към похитителя да я върне жива.

В осмия ден от изчезването вътрешният министър Иван Демерджиев изрази недоволство от първоначалните действия на местната полиция и разпореди включването на допълнителни сили.

След почти месец издирване специализирана полицейска акция отвежда разследващите до шуменското село Овчарово. Там Наталия е открита жива.

Асен Симеонов е обвинен от Окръжната прокуратура във Варна в четири тежки престъпления. Оттам съобщиха, че са събрани категорични доказателства за неговата съпричастност към отвличането. Най-тежкото обвинение е за отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив, за което законът предвижда наказание

от 10 до 20 г. лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна,

както и конфискация на имущество.

Той ще отговаря и за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, причиняване на средна телесна повреда при опасен рецидив на майката на детето, нарушаване неприкосновеността на жилище като въоръжено лице.

Според говорителя на Окръжната прокуратура прокурор Радослав Лазаров Симеонов има 12 предишни осъждания – за кражби, грабеж и престъпления с насилие. Последното му наказание било 8 г. затвор, изтърпяно през октомври 2021 г. Затова сегашните обвинения са квалифицирани като извършени при опасен рецидив.

Прокуратурата удължи задържането му до 72 часа и ще поиска постоянен арест.

Лазаров специално акцентира върху работата на полицаите, като по думите му наблюдаващият прокурор е дал изключително висока оценка на действията им.

“Времето от отвличането до задържането на лицето по никакъв начин не е било загубено, а напротив – използвано е за активна и целенасочена работа по издирването и обезпечаването на резултата, на който сме свидетели днес”, каза прокурор Лазаров.