Майката на застреляния в Каравелово Никола: Видях убиеца му, подмина ме с наведена глава

От моя поглед и от Божествения съд няма къде да избяга, пише за Нечо Цанков Делка Илинова

Майката на 23-годишния Никола Киров, застрелян от военния Нечо Цанков на купон в карловското село Каравелово на 17 юли м. г., разказа за първата среща от смъртта на сина си с обвинения в убийството му. Точно година след нелепия край на Никола Делка Илинова отишла в църквата „Света Богородица" в Карлово и след като през цялото това време напразно е чакала Цанков да се обади, за да поиска прошка, го видяла да се задава насреща й. "На няколко крачки от мен идваше убиецът на моя син. Виждайки ме, той наведе глава към земята и крачеше бавно към мен по пътеката. ​В тази негова наведена глава аз видях цялата истина. Видях гузната му съвест, видях страха му и непосилния грях, който го затиска. Може да лъже законите, може да се преструва пред света, но днес пред мен и пред Бога той беше просто страхливец", написа почернената майка.

Както "24 часа" вече писа, разследването не е приключило и делото не е стигнало до съда. На 16 юли м. г. Цанков поканил приятели, сред които и Никола, в дома си, за да отпразнуват раждането на второто му дете. След полунощ военният извадил пушка започнал да я размахва. Жена от компанията го предупредила, че ще стане беля, но Нечо Цанков ѝ отговорил: "Празна е! Спокойно, пушката е празна!" Последвал обаче изстрел, който улучил Никола, и младежът издъхнал за минути. Цанков беше задържан за кратко, после беше пуснат на свобода срещу 5000 лв.

"Мислех, че ще има чест и че ще спре, че ще ми се извини за най-лошото и зловещо нещо, което е сторил. Но той ме подмина с наведена глава, гледайки ме с периферното си зрение. Аз обаче, вдигнала смело глава, го гледах право в очите. Когато очите ни се срещнаха, цялата му фалшива маска падна. ​Нали беше неволно? Нали нямаше вина? Тогава защо не спря? Защо не падна на колене пред мен да просиш милост, убиецо?

​Наведената му глава не беше от уважение и съжаление към мен, а от чист животински страх", продължава разказа си за срещата Делка Илинова. И допълва, че Цанков се качил в колата си, постоял там известно време и после потеглил.

​"От моя поглед и от Божествения съд няма къде да избяга. Земята ще гори под краката му. Никола е светлина, която никой не може да угаси, а неговият убиец е белязан с вечно проклятие и срам, от които няма къде да се скрие", завършва почернената майка.