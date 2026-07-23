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Бивш министър от кабинета "Орешарски" поема държавната "Кинтекс"

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Ангел Найденов. Снимка ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Ангел Найденов, бивш политик от БСП, който бе и министър на отбраната в правителството на Пламен Орешарски, е новият шеф на държавния оръжеен търговец "Кинтекс". Решението за назначаването му е било взето от борда на държавната консолидационна компания на 7 юли.

Ангел Найденов е съпруг на бившата омбудсманка Мая Манолова. Той е народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 37-то, 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание. Бивш кмет на община Димитровград и бивш областен управител на Хасково.

Найденов е роден на 28 септември 1958 година в Кърджали. Завършва специалност „Инженер-навигатор" във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Варна.

През 2009 и 2010 г. е член на комисията по външна политика и отбрана, от 2009 г. е зам.-председател на комисията по външна политика и отбрана и член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна информация" към министерството на отбраната. 

Документите за назначаването на Найденов.
Документите за назначаването на Найденов.

Наскоро Найденов заяви в интервю за БНТ, че военната ни промишленност не отговаря напълно на нуждите на Европа. "Имаме възможности и потребността да намерим своята ниша, интегрирайки се в общата индустриална база на Европа", каза тогава бъдещият шеф на "Кинтекс".

Досега поста бе заеман от Велик Занчев.

Смяната идва в момент, в който започват да падат оборотите заради намалялата продажба за Украйна. Страната ни продължава търговията, но обяви спиране на държавната помощ. 

Документите за назначаването на Найденов.
Документите за назначаването на Найденов.

Найденов е привърженик на спирането на войната между Русия и Украйна чрез дипломация. 

Ангел Найденов. Снимка ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Документите за назначаването на Найденов.
Документите за назначаването на Найденов.

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