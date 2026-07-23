Бивш министър от кабинета "Орешарски" поема държавната "Кинтекс"

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Ангел Найденов, бивш политик от БСП, който бе и министър на отбраната в правителството на Пламен Орешарски, е новият шеф на държавния оръжеен търговец "Кинтекс". Решението за назначаването му е било взето от борда на държавната консолидационна компания на 7 юли.

Ангел Найденов е съпруг на бившата омбудсманка Мая Манолова. Той е народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 37-то, 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание. Бивш кмет на община Димитровград и бивш областен управител на Хасково.

Найденов е роден на 28 септември 1958 година в Кърджали. Завършва специалност „Инженер-навигатор" във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Варна.

През 2009 и 2010 г. е член на комисията по външна политика и отбрана, от 2009 г. е зам.-председател на комисията по външна политика и отбрана и член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна информация" към министерството на отбраната. Документите за назначаването на Найденов.

Наскоро Найденов заяви в интервю за БНТ, че военната ни промишленност не отговаря напълно на нуждите на Европа. "Имаме възможности и потребността да намерим своята ниша, интегрирайки се в общата индустриална база на Европа", каза тогава бъдещият шеф на "Кинтекс".

Досега поста бе заеман от Велик Занчев.

Смяната идва в момент, в който започват да падат оборотите заради намалялата продажба за Украйна. Страната ни продължава търговията, но обяви спиране на държавната помощ. Документите за назначаването на Найденов.

Найденов е привърженик на спирането на войната между Русия и Украйна чрез дипломация.