Почина ранената жена при тежката катастрофа с кола и два тира край Симитли

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Тежко ранената жена при катастрофата между лека кола и два тира край Симитли, почина в болница от наранявания, несъвместими с живота. 54-годишната жертва е от Сърбия, а съпругът й, който е шофирал колата, е настанен в отделението по ортопедия на МБАЛ - Благоевград.

Катастрофата стана около 17 ч. на главен път Е-79 в района на отбивката за симитлийското село Черниче. Леката кола на сръбското семейство, което се връщало от почивка в Гърция, се удря в два товарни камиона, единият от които превозва извънгабаритен товар – влекачи.

Шофьорите на камионите с унгарска и румънска регистрация, не са пострадали.

Полицията разследва причините за тежкия инцидент, като най-вероятната е заспиване зад волана на сръбския шофьор.

Движението в района се осъществява в едната пътна лента и се регулира от полицейски служители на място.