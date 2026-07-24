Първият срок да почва дни по-рано, вторият да свърши около 2 юли

Идеята е на шефа на Съюза на директорите Асен Александров - с отместването на първия и последния звънец се осигуряват часовете за преподаване на материала, а родителите няма да освобождават децата по семейни причини, за да пътуват заедно по празници

МОН май я харесва - предлага догодина втора ваканция напролет: първо редовната априлска, после слята през май за Великден и Гергьовден

Гъвкав календар - началото и краят на учебната година да варират, което ще позволи сливане на почивните дни в хода ѝ, така че ваканциите около официалните празници да не се накъсват. Това предлага Асен Александров, който е председател на Съюза на директорите в средното образование.

Стартът на първия срок да е

не по-рано от 12 септември,

а вторият да приключва не по-късно от 2 юли за учениците от 7-и до 11-и клас, 2 юни за най-малките и 17 юни - за тези от 4-и до 6-и клас.

Така печелим от 2-5 дни - точно колкото трябва, за да не се нарушава нормативът. Той заковава 32 учебни седмици за 1-и - 3-и клас, 34 за 4-и - 6-и клас и 36 за 7-и - 11-и клас. Тези числа не се пипат, идеята не е децата да учат по-малко, уточнява Александров.

Тези допълнителни дни не изчезват във ваканция “ей така”, а запълват разпокъсаностите там, където календарът и без това се разпада на парчета - около Коледа, Великден, пролетната ваканция и в накъсания от национални празници месец май. Вместо ден учиш, ден почиваш, ден “мост”, събираме тези дни в едно и правим истински, свързани паузи, казва Александров. Ще имаме

не по-малко, а същото учене, подредено умно

Стига да спрем да фетишизираме календара, обяснява той. И добавя: “Разбира се, трябват малки законодателни промени, но това е само техническа подробност”.

Дългогодишният директор се чуди защо се смята, че ако 15 септември се пада в събота, няма никакъв проблем да се започне от 17 септември, но се оказва драматично звънецът да бие на 13-и или 14-и. Прави му впечатление, че при накъсани почивки родителите масово използват правото си да извиняват до 15 дни отсъствията на децата си по семейни причини, за да могат да пътуват заедно. Това пречи на учебния процес, защото учителите преподават материал на част от децата, след това другите трябва да наваксват.

В същата посока вероятно мислят в министерството на образованието. За първи път то пусна за обществено обсъждане проект през предстоящата учебна година да бъде обявена извънредна ваканция през май. Причината е, че почивните дни за Великден през 2027 г. ще са до 4 май (вторник), но ден по-късно идва празничният Гергьовден, 6 май.

След изтичане на едномесечния срок на обсъждането ще бъдат анализирани всички постъпили становища и ще се вземе под внимание всяко предложение, което съответства на нормативната уредба, казват от МОН. Така, ако обратната връзка с родителите потвърди желанието за промяна, децата

ще почиват от 1 до 10 май

Преди това ще са отдъхнали и по време на редовната пролетна ваканция от 3 до 10 април, която в предишни учебни години често е съвпадала с великденската.

Ако се приеме извънредната майска почивка, ще се наложи удължаване на учебната година до 2 юли, уточняват от МОН.



Хора от екипа на министерството коментират, че идеята на Асен Александров е работеща. Така ще се преодолее проблемът, който се повтаря всяка година - деца и родители искат повече и по-често ваканции, а учителите страдат, че нямат време, за да покрият материала. А и има заковани дни учебно време, под които не може да се падне. Ние сме на едно от последните места по брой учебни дни в Европа заради дългата лятна ваканция, припомнят експерти.

Дебатът дали и у нас първият звънец да бие на 1 септември - както е в повечето други страни, се води от години, но по въпроса има разделение.

Предлаганата сега по-плавна промяна може да се реши само

с обществен консенсус, а не еднолично от министъра

Ако обществото каже, че е склонно да има такова нещо, министерството би се възползвало, коментират оттам.

Всъщност практиката е добре позната в частните училища - те започват по-рано през септември, за да могат равномерно през годината да дават повече дни за ваканции.

“Предложението звучи разумно и може би е първа стъпка откъде да се започне промяната. Ние апелираме за преразглеждане на учебната година, за да има баланс между учебни дни и ваканционни. Така децата ще имат ритъм на почивка и възстановяване и на ученето. Разбира се, не за сметка на ученето.” Така коментира идеята на Александров изпълнителният директор на асоциация “Родители” Яна Алексиева. Европейският опит е децата да имат регулярност между почивката и учебния процес, каза тя.