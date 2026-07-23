Покрай разговори за стартъпи еврокомисар Захариева май сондира Радев за Украйна (Обзор)

Йотова с резерви към новата финансова рамка на ЕС, иска и ясни критерии при обвързването на върховенството на закона с отпускането на европейски средства

Българският еврокомисар по иновациите Екатерина Захариева се срещна с премиера Румен Радев, а после и с президента Илияна Йотова. Тя е в София за текущия диалог на комисията с държавите членки по приоритетите на ЕС за конкурентоспособност и по-специално - за ролята на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС.

Освен тази официална част на визитата обаче според изданието “Политико” Захариева идва и за да провери нагласата на властта по темата Украйна и дали София остава единна с Брюксел по въпроса как да се противодейства на Русия.

На фокус е и готовността да се прокарат реформите - залог за рамразяване на 2,7 млрд. евро от Плана за възстановяване и устойчивост.

“Политико” пише, че ЕС се опитва да разгадае позицията на България, след като на 14 юли премиерът Радев обяви, че страната ще напусне Коалицията на желаещите. Но само ден по-късно външната министърка Велислава Петрова бе в Киев за срещата на върха “Украйна - Югоизточна Европа” и подкрепи съвместна декларация. Среща на еврокомисарката с Петрова не е предвидена.

Авторитетното издание за европейска политика отбелязва, че Захариева извършва рутинно протоколно посещение при новото правителство от името на Еврокомисията, но в същото време графикът ѝ разкривал по-сложна картина - разговори с президента и с премиера не е точно форматът, който се очаква за обсъждане на научноизследователските фондове на ЕС.

България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитие на иновативна икономика с висока добавена стойност. Това заяви Румен Радев по време на срещата си с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева, съобщиха от МС. Премиерът откроил амбицията на България за индустриално и технологично сближаване в съюза и за гарантиране на

равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите

на новия Европейски фонд за конкурентоспособност. Целта на фонда е да се преодолее изоставането на страните в областта на иновациите спрямо водещите световни конкуренти, да намали стратегическите зависимости и да повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

Захариева подчертала необходимостта ЕС да създаде по-благоприятни условия за развитието на иновативните компании. Така ще се ограничи тенденцията високотехнологични предприятия и таланти да преместват дейността си към пазари с по-привлекателни възможности за финансиране и растеж, включително САЩ. Идеята е за целта да се направи единен капиталов пазар в ЕС, който да насърчи финансирането на научно-развойна дейност и да осигури финансиране за стартиращите компании.

Президентът Илияна Йотова и българският еврокомисар Екатерина Захариева обсъдиха Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. СНИМКА: ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

На среща с президента била обсъдена многогодишната финансова рамка на ЕС за 2028-2034 г. Илияна Йотова откроила предвидената нова философия за финансиране на страните и изразила резерви към някои от предложенията на Европейската комисия.

За планирания Европейски фонд за конкурентоспособност Йотова обясни, че той трябва да работи така, че да не ощетява по-малките и слабо развити държави, а да помага, развитието им. И повтори позицията си, че е обезпокоително намерението за

обединяване на кохезионната и общата селскостопанска политика, от което ще са потърпевши страни като България

Йотова е категорична и че са необходими ясни критерии при обвързването на върховенството на закона с отпускането на европейски средства.

Обща е позицията на президент и еврокомисар, че европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез кохезионни политики, изграждане на единни капиталови пазари, опростяване и гъвкавост на процедурите за финансиране по европрограми, инвестиции в сферата на високите технологии и изкуствения интелект, съобщиха след срещата от президентството. Йотова откроила потенциала на

България да се превърне в център за високи технологии

и да изгради гигафабрика за изкуствен интелект. Страната ни е една от 6-те, избрани за изграждането на такава.

Двете обсъдили и как българските стартъпи да стигат до европейско финансиране, говорили за възможностите на програмата “Хоризонт Европа” за иновациите и научноизследователската дейност, вкл. в сферата на отбранителната индустрия. Йотова изтъкнала необходимостта от координация между страните членки в тази сфера.

В програмата на Захариева са предвидени и разговори с вицепремиера Атанас Пеканов и с шефа на комисията по иновациите в НС Томислав Дончев.



21-ият пакет санкции приет след отсрочка за танкерите на Гърция с руски газ

След седмици на хаотични преговори страните от ЕС успяха най-накрая да приемат 21-ия пакет със санкции срещу Русия. “В момент, когато Украйна набра военен импулс, нашите санкции продължават да отслабват икономическите основи на военните усилия на Русия”, коментира в четвъртък шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

Ключов момент за приемането на новите санкции беше отмяната на ветото на Гърция. Тя бе обявила, че няма да подкрепи 21-ия пакет заради интересите на корабната компания “Дайнагаз” (Dynagas). Тогава анонимни източници разкриха пред “Файненшъл таймс”, че санкциите биха сринали компанията, собственост на корабния магнат Йоргос Прокопиу. Причината - “Дайнагаз” се занимава с транспорт на руски природен втечнен газ (LNG), като управлява 27 газови танкера. Част от тях е и 1/3 от флотилията от танкери Arc7, които са специално построени, за да се справят с ледените арктически води близо до завода на Yamal LNG в Русия. Именно затова основният компромис в новия пакет санкции е отказът да се забрани напълно транспортът на руски втечнен природен газ към трети страни. Така всички европейски компании ще могат да доставят горивото до трети страни, ако имат подписани договори преди февруари 2022 г. Но не могат да сключват нови сделки или разширяват обема на старите.

ЕС се съгласи и да замрази ценовия си таван на руския суров петрол за 12 месеца. В момента той е 44,10 долара за барел и се очакваше да се повиши на 58 долара заради войната в Иран и автоматичното преизчисляване, което се извършва на всеки шест месеца. Според Брюксел обаче скокът до 58 долара е неприемлив, тъй като би осигурил облекчение на Кремъл в момент, когато Украйна се радва на напредък на бойното поле. “Замразяваме корекцията на тавана на цената на петрола за една година, за да не се възползва руската военна машина от сътресенията на пазара”, обясни Фон дер Лайен.

Наред с това пакетът включва в черен списък още кораби от руския сенчест флот, който Кремъл ползва за заобикаляне на санкциите, а в някои случаи и за хибридна война. На над 600 от тези кораби е отказан достъп до пристанищата и услугите на ЕС. Мерките са насочени и към 32 руски банки, към платформи за търговия с крипто и петрол, както и към различни метали, използвани на бойното поле.

Новите санкции са и срещу поне 250 физически лица и дружества, обвинени в това, че подкрепят Украйна, разпространяват провоенна пропаганда и заобикалят вече съществуващи ограничения.

Освен реверанса към Гърция за руския втечнен газ, други мерки също бяха съществено разводнени, за да се стигне до финалното “да” от 27-те страни членки. Предвиждаше се например пълна забрана в ЕС да влизат всички руски граждани, които са служили в армията след началото на войната. Но сега от ЕК подчертават, че държавите членки са направили само важна крачка за бъдещото въвеждане на забраната. Пълната визова забрана беше инициатива на балтийските страни от ЕС, но беше значително отслабена, след като Франция, Италия и Гърция се противопоставиха, като обхватът ѝ беше свит до визи за краткосрочно пребиваване, а критериите - от общо участие във войната до пряко участие в бойни действия или военни операции.

Преговорите бяха забавени със седмици и поради това, че Австрия настояваше да се позволи на “Райфайзен Банк Интернешънъл” достъп до замразени руски активи, за да компенсира загуби от съдебни искове в Русия. В крайна сметка страните от блока се съгласиха да разгледат въпроса отново по-късно. Отхвърлени бяха и плановете за постепенно преустановяване на вноса на руска риба заради съпротива от Германия, Полша и Португалия.

България пък успя да премахне от списъка със санкционирани руския патриарх Кирил, милиардера основател на “Лукойл” Вагит Алекперов, както и олигарха Искандар Махмудов, свързан с производството на метровлаковете. Преди седмици премиерът Румен Радев обяви, че Брюксел е уважил “нашите резерви”, като уточни, че “тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите ни в енергетиката и транспорта”.