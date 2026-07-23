Антикорупционната комисия - условие за парите ни по ПВУ, тръгва в намален състав (Обзор)

Съдиите от ВКС провалиха избора на единствения си кандидат в новата 5-членка, мнозинството в НС избра Пламен Тодоров

Комисията за противодействие на корупцията най-накрая ще заработи, но в намален състав - с 4-ма, а не с петима членове. Възстановяването на КПК бе сред условията на Брюксел, за да бъдат спасени замразените над 400 млн. евро за страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост.

В четвъртък парламентът попълни своята квота в нея с единствения кандидат - Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Преди това е бил в ДАНС и НСС. Бе предложен от “Прогресивна България” и подкрепен само от нея. ДПС не гласува, а останалите бяха “против”.

По новите правила антикорупционният орган се състои от петима - по един, излъчен от Народното събрание, президента, адвокатурата, съдиите от ВАС и от ВКС. Именно последните не попълниха квотата си, след като не избраха Ивайло Йосифов Иванов, който е зам.-шеф на Административния съд в Русе и бе номиниран от съдия Владислава Цариградска. Но получил само 25 гласа от 56-има участвали във вота и така комисарите ще са в непълен състав.

В началото на юли пък бе на косъм попълването и на другата съдийска квота. Оказа се, че 13 съдии от ВАС от присъстващи 70 са пуснали недействителни бюлетини и на практика са бойкотирали процедурата. В крайна сметка шефката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева, която беше и единствен кандидат на ВАС, бе избрана с 40 гласа.

Президентът Илияна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Адвокатурата излъчи Милен Шопов.

