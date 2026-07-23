Правителството не хареса дори терена за завода с “Райнметал”, но и те, и ние не се отказваме (Обзор)

Германците в София, говорят и за разширяване - технологичен трансфер и иновации

Въпреки че по думите на вицепремиера Александър Пулев нямаме договор, нямаме финансиране и дори избраният терен за съвместното производство между “Райнметал” и ВМЗ - Сопот, не е подходящ, и българското правителство, и немският оръжеен концерн не се отказват от проекта.

“Потвърждаваме ангажимента си от миналата есен, ще се работи активно за съвместното дружество и за разширяване на обхвата му - с нови перспективи и възможности за технологичен трансфер и иновации. Днес взехме решение да провеждаме редовни срещи, на които да обсъждаме всички въпроси, които изискват решение.”

С тези думи от “Райнметал” категорично изясниха, че въпреки че “по пътя има определени предизвикателства, които трябва да преодолеем”, ще продължат диалога с България за реализиране на проекта. Той е за производство на барут и 155-мм снаряди по стандарт на НАТО. В него българската страна трябваше да държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%. Oчакват се 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябваше да е в размер на 420 млн. евро.

За целта изпълнителният директор на звеното за енергийни материали Паскал Шрайер дойде до София, за да се срещне с премиера Румен Радев, вицепремиера и икономически министър Александър Пулев, министъра на отбраната Димитър Стоянов и посланика на Германия Ирене Планк в Министерския съвет в четвъртък. На брифинга пред медиите бяха само Шрайер и Пулев.

Германецът препотвърди набелязаните приоритети - осигуряване на барути, които не се предлагат на световния пазар, възможност за познания, обменени с ВМЗ, укрепването на националната сигурност на България чрез производството на боеприпаси и въоръжение по стандартите на НАТО, както и страната ни да стане ценна част от веригата на стойността и партньор на “Райнметал”.

Има много силна политическа воля

да работим в интереса на българските граждани и да заздравим отношенията с Германия, както и да постигнем модернизация на българската армия, увери и Пулев.

Ангажиментът от миналата есен, за който говори Шрайер, също беше поет в Министерския ни съвет. Тогава обаче един до друг застанаха изпълнителният директор на “Райнметал” Армин Папергер и тогавашният премиер Росен Желязков и заедно подписаха създаването на съвместното дружество.

Въпроса какво точно обаче е било подписано повдигна Александър Пулев преди седмица по време на икономическа комисия в парламента. Според него сме сключили само споразумение, а не договор. Той повтори думите си и в четвъртък - “учредителен договор няма, съвместно дружество няма”. Миналата година бил “установен диалог” с “Райнметал” по инициатива на президента тогава Румен Радев, която била прехвърлена към кабинета “Борисов”, но констатациите към момента от нея не били добри, имало структурни дефицити и нужда от оздравителен процес.

Пулев повдигна и друг, още по-проблемен въпрос - откъде ще дойде финансирането. Идеята на кабинета “Желязков” беше то да е от европейския механизъм за отбрана SAFE. И наистина такъв проект е предвиден в инвестициите за България, но средствата са само до 10-15% от необходимите.

“Финансиране не е било предвидено в бюджета. Разчети и финансова обосновка няма”,

разкритикува Пулев предишното управление. А според сегашния вицепремиер сега държавата не може да си позволи да ги заложи. Затова щели да се търсят други европейски механизми, обясни той по време на комисията миналата седмица.

Непосредствено след срещата казуса коментира и бившата финансова министърка Теменужка Петкова. “В проектобюджета за 2026 г. осигурихме финансирането за създаването на съвместното дружество 407 млн. евро и за увеличаване на капитала на ВМЗ - Сопот - 260 млн. евро”, настоява тя. И се озадачи, че Пулев не се бил запознал с фактите и наличните документи, както и че е намерил време да се срещне с такъв стратегически инвеститор “чак на третия месец”. Друг спорен момент се оказа създаването на дружеството “Иганово” от кабинета “Желязков”. Пулев разкри, че то е водило директни преговори без обществена поръчка със строителни фирми - “Хидрострой” и “Главболгарстрой”. А предвиденият терен не бил добър - трябвало индустриална площадка с водоснабдяване с нужната енергийна обезпеченост. Вместо това нямало вода, а гора - даден е терен от Горския фонд. Целта на “Иганово” е била да изгради завода, а след това да го дава под наем на съвместното дружество. При учредяването му обосновката беше именно избягването на обществени поръчки, за да се спести време и да се избегне зависимостта от външни доставчици. А според ГЕРБ изискването за това било на “Райнметал” - тяхна практика и при изграждането на заводи в други страни.

Заради “Иганово” обаче и сумата, която България трябва да вложи, се увеличи - от първоначално обявените 420 млн. евро на близо 667 млн. евро. По думите на Пулев 40 млн. от тях вече били дадени на “Райнметал”.