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Вентилаторна турбина падна в тунел "Витиня" (Видео)

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Снимки и видео Фейсбук/ Пътна обстановка в България/Miro Iliev

Вентилаторна турбина падна в тунел "Витиня" на магистрала "Хемус" в посока Ботевград и затрудни движението.

Очаквайте подробности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         
Кадър и видео Фейсбук/ Пътна обстановка в България
Кадър и видео Фейсбук/ Пътна обстановка в България

Снимки и видео Фейсбук/ Пътна обстановка в България/Miro Iliev
Кадър и видео Фейсбук/ Пътна обстановка в България
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