Четирима пребиха асеновградчанин, псувал и ги заплашвал пиян в ТикТок

Ще плащат глоби по Указа за борба с дребното хулиганство

Четирима жители на етническата махала на Асеновград - трима братя и баща им, ще трябва да платят глоби от по 200 евро за побой над свой познат. Вечерта на 17 юли т. г. той се запил и към 1,40 часа на 18-и, вече солидно почерпен, започнал да ги псува и заплашва със саморазправа на живо в ТикТок, провокиран от предходен конфликт. Те видели излъчването и тръгнали да го търсят. Засекли го на ул. "Дружба", повалили го на земята и започнали да го удрят. После си тръгнали, а междувременно на мястото се събрали хора от цялата махала и някой се обадил на телефон 112. Пострадалият бил откаран в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където бил прегледан и освободен за домашно лечение.

Четиримата нападатели били задържани и изправени пред Районния съд в Асеновград, където изразили съжаление за постъпката си. Санкционирани са по Указа за борба с дребното хулиганство.