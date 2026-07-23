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Спор за наследения дефицит изнерви Константин Проданов, обиди грозно Теменужка Петкова

Румяна Дeнчeва

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Теменужка Петкова

Споровете за наследения дефицит в бюджета, които продължават няколко дни, очевидно изнервят депутатите от „Прогресивна България".

В разгара им тази вечер, шефът на бюджетната комисия Константин Проданов в опит да отговори на бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова използва обидни думи и веднага се постара да омаловажи станалото.

„Г-жо Петкова какво наследство се оставили януари месец... знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел.", изрече Проданов от парламентарата трибуна.

Усетил по реакцията на залата, че е направил недопустим за народен предстаител гаф, той побърза да успокои ситуацията: „Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип. Говоря за фискалното състояние на държавата, не е бележка, искам да бъда масимално коректно разбран. Че става дума за метафора".

Словесният гаф на Проданов далеч не е първият. Още в началото на мандата, той  скандализира мнозина с думите : „Не всички 2 милиона пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро на месец", по повод размера на минималната пенсия.
В социалните мрежи вече се появиха призиви за оставката му като председател на бюджетната комисия в парламента.

Теменужка Петкова
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