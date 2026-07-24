ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна в сградата на Художествената академи...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23274959 www.24chasa.bg

Пожар избухна в сградата на Художествената академия в София (Снимки)

1736
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожар избухна в сградата на Националната художествена академия. Снимки Георги Палейков

Пожар избухна в сградата на Националната художествена академия в София, видя репортер на "24 часа"

Пламъците са тръгнали от крилото, което в момента се реставрира.

Три пожарни и полиция са на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожар избухна в сградата на Националната художествена академия. Снимки Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали