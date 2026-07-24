Пожар избухна в сградата на Художествената академия в София (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна в сградата на Националната художествена академия в София, видя репортер на "24 часа"

Пламъците са тръгнали от крилото, което в момента се реставрира.

Три пожарни и полиция са на място.