Психиатър за Асен, отвлякъл Наталия: Абсолютно завършен психопат

Това е един абсолютно завършен психопат. Така психиатърът д-р Веселин Герев описа пастрока на 11-годишната Наталия.

Асен Симеонов и детето бяха открити в ранните часове в четвъртък след близо 24 дни в неизвестност. Пастрокът беше задържан в нощта срещу четвъртък в шуменското село Овчарово.

"Има един основен фактор и той е гладът. Той е много по-силен от инстинкта да бягаш и да се криеш. В един момент той се предава и като го питат къде е детето, той само го назовава по име и то се появява от храстите. Мисля, че манипулативно се получава една добра симбиоза и това е причината всичко да има добър завършек", обясни психиатърът в сутрешния блок на БНТ.

Д-р Герев коментира и първите думи на Асен, които бяха, че не е отвлякъл детето.

"Донякъде той е абсолютно прав. Живял е дълги години с майката, грижил се е за детето и това е на ръба на отвличане и вземане. Мисля, че в ума му е било, че по този начин може да си отмъсти на майката. Да отнемеш детето на една майка е най-големият шок, който може да ѝ се случи", каза психиатърът.

По думите му дете на тази възраст може да бъде манипулирано много лесно.

"Той отива рано в къщата, предизвиква един шок, нанася побой на майката, при което един вид взима страха на детето. Той нито я е вързал, нито я е влачил. Разрешил му е да направи две телефонни обаждания, за да види, че с майката не се е случило нищо лошо", коментира още д-р Герев.

Според него целта е била да се манипулира майката и да я унижава. Асен е осъзнавал какво е вършил и е подготвял това свое действие.

"Детето е малолетно и не знам доколко осмисля какво се е случило с него. Ако възрастен човек е отвлечен и държан за заложник, той би развил съвсем друга реакция. При нея още е на игра. Понеже сега детските психолози ще работят активно с детето, аз мисля, че много е възможно, ако няма достатъчно професионален подход, да се засили посттравматичният стрес при нея", обясни психиатърът на въпрос дали детето ще живее дълго с травмите от случилото се.

11-годишната Наталия беше отвлечена от Симеонов в нощта на 30 юни. Мъжът имал връзка с майка ѝ. Нахлул в дома им, нападнал майката на Наталия и взел детето.

Откриват ги малко след сряда в полунощ в близост до хранителен магазин в село Овчарово. Дежурни полицаи забелязват мъжа, който се опитва да проникне вътре.

Залавянето му става бързо и без съпротива, а Наталия е в близките храсти с два сака.

Операцията по издирването постепенно прерасна в една от най-мащабните през последните години във Варненска област. Само за първите три дни полицаите са обходили район с площ около 1000 кв. км.

Асен Симеонов е обвинен от Окръжната прокуратура във Варна в четири тежки престъпления. Оттам съобщиха, че са събрани категорични доказателства за неговата съпричастност към отвличането. Най-тежкото обвинение е за отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив, за което законът предвижда наказание от 10 до 20 г. лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, както и конфискация на имущество.

Очаква се днес да се гледа мярката му за неотклонение.