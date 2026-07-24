Протест на жителите на Безмер - днес пристигат 8 самолета и цистерни и 250 военнослужещи в авиобазата

Мирен протест на жителите на с. Безмер се очаква днес в 18 ч, тъй като в авиобазата там трябва да пристигнат 8 американски самолета и цистерни, както и 250 военнослужещи.

В протеста ще се включат и три села, които граничат западно с базата, обясни кметът на Безмер Росен Русев пред Би Ти Ви. Четиримата кметове ще се съберат при кмета на Тунджа и се надяват на среща с министъра на отбраната Димитър Стоянов, който пристига днес в Безмер.

По думите на Русев местните хора са наясно, че решението няма да се промени, но искат повече гаранции за сигурност, както и да се чува мнението им предварително. Притеснението на всички, живеещи там, е, че базата може да стане обект на нападение, обясни кметът Русев. Затова и в подписките срещу чуждите военни в Безмер вече са се включили стотици хора.

Самият Русев е работил навремето в авиобазата в Безмер и според него именно нейното създаване е успяло да запази населението на Безмер.