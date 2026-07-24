88 потушени пожара за ден, един човек е пострадал

Потушени са 88 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха пожарната. Екипите на им са реагирали на 155 сигнала за произшествия.

Има един пострадал човек при пожар в Монтанско. На 23 юли в 18,16 часа е получено съобщение за пожар на суха трева и отпадъци в двор в село Долно Белотинци. При пожара е пострадал мъж на 56 години, който е с леки повърхностни изгаряния и лека степен на обгазяване. Транспортиран е в болницата в Монтана. Причината за инцидента е небрежност при боравене с открит огън, пи

От пожарите за последните 24 часа 16 са с материални щети, от които седем са горели в жилищни сгради. Без материални щети са 72 пожара.

Извършени са 60 спасителни дейности и помощни операции, от тях една е при при наводнение и десет при катастрофи.