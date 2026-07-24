Коя е втората Ружа Игнатова - партийна касиерка, измамила над 40 души с 1 млн. евро

Гинка Борисова, наричана вече втората Ружа Игнатова, е построила буквално финансова пирамида и е измамила десетки хора с почти 1 млн. евро. Повече от 40 души са потърпевши. Истинското число е много по-голямо. В момента Борисова е в ареста, като мярката й за неотклонение е потвърдена на две инстанции.

Схемата била прекрасно опакована програма, която лежи на обещанието, че хората ще сключат договор с партия.

От ГЕРБ са категорични, че този договор е неистински. Тя е била част от административния екип на ГЕРБ. От тази си длъжност, без да осъществява среща в самата партия, тя е викала хората някъде отстрани около сградата и централата, за да може да им внуши, че всичко, което им говори, е истина. Цели семейства са останали с кредити до 200 000 евро, съобщава Нова тв.

Самата Гинка Борисова е уволнена след първото разследване по темата. Схемата действала от септември 2020 година.

Хора твърдят, че са участвали в една пирамида. Без да знаят, вярвали са, че са участвали във финансова програма на ГЕРБ. Така им е било представено от Гинка Борисова, която работила като касиер в партията. Обещавала на хората, че ще ги одобрят по програма за еврофондове. Първо обаче трябвало да изтеглят кредит. Колкото по-голяма била сумата, толкова повече пари щели да вземат от еврофондовете. След като хората вземели дълга, давали на жената парите на ръка.

„Една колежка, говорейки за проблеми вкъщи, сподели, че вече два пъти се възползвала от тази програма. От мен се иска да изтегля определена сума кредит и на база размера на тази сума ще получа финансово възнаграждение. Беше представено, че ГЕРБ поема погасяването на кредита. Поисках срок да помисля", разказва потърпевш. Той я описва като интелигентна жена с добър начин на изказ, която му вдъхнала доверие.

„Установява се всъщност, че номерът на пълномощното е различен, името на нотариуса е сгрешено, но ако едно обикновено лице погледне договора, по никакъв начин не би се усъмнило, че е неистински, защото има номер, има лични данни на лидера на политическата партия, има упълномощено лице", обяснява адвокат на потърпевшите.

Те били инструктиран да теглят кредити в присъствието на кредитен консултант, познат на Гинка Борисова. Според този съмнителен договор партията следва всеки месец да покрива кредита. Впоследствие тя искала на хората да вкарват свои близки в цялата схема.

„Започна да ми звъни и да ме моли за човек, защото има таргет, който трябва да изпълни. Да намеря приятел, който е в нужда и да ѝ съдействам за таргета, защото от това зависела работата на Борисова. Така вкарах и дъщеря си в схемата. Вкарах и съпруга си, но за съжаление той си отиде и останах с кредит за 150 хил.", споделя потърпевшата. Гинка Борисова звъняла и на тях да вкарват още хора.

Докато един ден пирамидата рухва. "В касата на ГЕРБ правят годишно приключване и ще ни извините", казала тя на една от потърпевшите.

После й изпратила телефона на майка си и дала указания да се контактуват с нея по всички въпроси. Потърпевшата разказва как звъннала на майката на Борисова, а тя отговорила: "О, Гинчето е на смъртно легло. В болница е, не я безпокой изобщо, много е зле". В момента, в който потърпевшата звъннала в централата и разговаряла със служителка, тя й отговорила, че Борисова отдавна не е техен служител.

Тази история около Гинка Борисова се въртят имената на една и съща козметичка, която изпраща клиенти, едни и същи шофьори и кредитни консултанти, които придружавали хората да теглят кредити.

Оказва се, че в чатове с потърпевши козметичката постоянно напомняла за "финансовата програма". И ако клиентката не искала да участва, козметичката я питала дали е подавала някъде сигнали.

Има жалби на десетки, подлъглани да участват в тази програма. Срещите се правили в една градинка до НДК.

От прокуратурата казват, че нямат официални данни, че партията е била ангажирана. За противозаконната дейност на Гинка Борисова от ГЕРБ разбрали след първото разследване и веднага я уволнили. Част от средствата са използвани за лични цели - луксозни вещи, скъпи почивки и козметични разкрасителни процедури.