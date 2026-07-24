Хванаха дрогирана шофьорка на 18 г. в Свищов

Полицаите в Свищов задържаха 18-годишна местна жителка, седнала зад волана дрогирана. Тя е спряна за проверка в четвъртък в хода на специализирана полицейска операция. При тест на младата шофьорка за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на метаамфетамин. Тя е дала кръвна проба за химичен анализ. Задържана е за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувана преписка.

При последвало претърсване в автомобила са установени свивка и част от саморъчно свита цигара с общо тегло около 1,5 грам. При полеви наркотест листната маса е реагирала на марихуана. Образувано е бързо производство.