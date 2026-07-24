Прокуратурата: Прозрачността е най-силната защита срещу имотните измами

Имотните измами успяват там, където информацията остава скрита, институциите действат изолирано, а собственикът научава последен. Ясните правила, публичността и навременната координация могат да прекъснат този модел. Това заявиха от Софийската районна прокуратура (СРП) на работна среща в Нотариалната камара с участието на ръководството на СРП, директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, председателя и представители на Съвета на нотариусите и столичния общински съветник Димитър Шалъфов.

Срещата надгради започналата по-рано работа между СРП и общинския съветник Шалъфов по темата, отбелязват от държавното обвинение.

Участниците обсъдиха как информацията и експертизата на отделните институции да бъдат обединени в реално работещ механизъм за защита на собствеността на гражданите.

Сред предложенията са единен образец на молба-декларация за обстоятелствена проверка с необходимите реквизити, контролен лист за проверките, ясни рискови индикатори, стандартизиран сигнал и бърз ред за комуникация между институциите.

Акцент беше поставен върху прозрачността, публичността и своевременното уведомяване на лицата, чиито права могат да бъдат засегнати.

От СРП подчертаха, че всяка институция трябва да поеме своята отговорност и в рамките на компетентността си да направи максималното за предотвратяване на злоупотребите, тъй като нито една от тях не разполага сама с цялата информация, но обединяването на данните, експертизата и правомощията може да създаде ефективна защита.