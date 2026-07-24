В планините е приятно, но следобед ще вали

За момента са добри условията за туризъм, но следобед се очакват валежи по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Сутринта температурите в планините са между 5 и 15 градуса, във високите части има умерен вятър. Очаква се времето следобед да се влоши.

Във вчерашния ден екипът на ПСС от Дупница е реагирал на сигнал за жена с травма на коляното в района на езеро Окото в Рила. Оказана ѝ е помощ, пише БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.