Бивш шеф на БАБХ: Над 70% от овцете у нас заминават за нелегално клане

Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане. Това заяви пред д-р Ангел Мавровски, бивш директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) пред БНР.

Той поясни, че визира нелегалния транспорт и нелегалните кланици. Мавровски твърди, че месо от нелегални кланици отива в легално регистрирани предприятия и достига до трапезата ни.

"Ако настоящото ръководство на агенцията има желание, мога да им посоча съответните обекти. Въпросът е, че не забелязвам воля за борба", заяви той.

"Това, което наблюдаваме, е безпрецедентно неглижиране на проблемите в здравеопазването на животните", коментира Мавровски след като бяха открити поредни огнища на шарка по овцете в Южна България, а малко преди това и огнище на бруцелоза по говедата, от което се стигна и до зараза на хора.

"Абсолютен колапс в борбата със заразните заболявания. Надявам се поредното огнище от шарка да не доведе до нова вълна. Но предвид ситуацията с множество нелегални движения в страната, за които ми сигнализират, твърде вероятно е да сме на прага на нова вълна", каза още той.

Бившият директор на БАБХ посочи, че засега засегнати от бруцелоза са трима души.

"За съжаление, в следващите дни може да станем свидетели на повече. Това е в района на Симитли. Няколко огнища са. Трябва да е много по-строг контролът", каза още той.