Условна присъда и обществено порицание за мъж, потрошил ауди в Сопот

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Нанесъл щети за 582 евро, държал се грубо и нарушил обществения ред

С условна присъда от 8 месеца и изпитателен срок от 3 години се сдоби мъж от Карлово, потрошил автомобил в Сопот. Ще бъде и обществено порицан, като присъдата му ще бъде обявена на информационното табло на общината в Сопот.

На 26 юли м.г. мъжът счупил предното стъкло на аудито, което било на стойност 327,23 евро. Не му било достатъчно и решил да повреди и предния капак на стойност 255,65 евро. Всички нанесени щети били оценени на 582 евро. Освен това се държал непристойно и нарушил грубо обществения ред в града.

Нарушителят ще трябва да плати и разноските по делото, които са на стойност 86 евро. Присъдата подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.