Жена пострада при верижна катастрофа в Бургас

Жена е пострадала при верижна катастрофа с четири коли в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал при надлеза на улица "Индустриална" в посока бул. "Иван Вазов".

По данни на полицията лек автомобил „Киа Соренто" с разградска регистрация, управляван от 48-годишен мъж от Разград, се е движил с несъобразена с характера и интензивността на трафика скорост, застигнал е и е блъснал отзад намаляващ скоростта си автомобил „Пежо 3008" с русенска регистрация. Вследствие на удара „Пежо"-то се е ударило в спрял пред него автомобил „Фолксваген Туран" с варненска регистрация, управляван от 52-годишен мъж от Бургас. От своя страна той се е блъснал в спрелия най-отпред автомобил „Киа Спортидж" със софийска регистрация, управляван от 38-годишна жена от София.

Пострадалата е пътувала на задната дясна седалка в автомобила „Пежо". Тя е със счупен прешлен и фрактура на десетото ляво ребро. Жената е настанена за лечение в Отделението по неврохирургия на болница „Сърце и мозък" в Бургас, без опасност за живота. Инцидентът е станал на 23 юли по обед.