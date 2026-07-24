Вигенин: Националният интерес изисква ясна позиция, а не разнопосочни сигнали

„Ние, от БСП, сме последователни. Не искахме тези самолети на летище „Враждебна" и не ги искаме и в Безмер. Самият факт на тяхното присъствие, особено сега, когато изрично се заявява, че те са в подкрепа на операцията в Близкия изток, означава индиректно България да подкрепя една война, която не е наша, не е на НАТО и не е на Европейския съюз. Това е война с неясни цели." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин в предаването „Лице в лице" по bTV.

По думите му България се намира в изключително сложна международна среда и всяко решение има както външнополитически, така и вътрешнополитически последици: „Ако имаш национална позиция, тя трябва да е много солидно мотивирана. Испания отказа на Съединените щати да ползват военните си бази за тази война. Има и други държави, които отхвърлиха тази операция. Ние се вкарваме едновременно в две проблемни линии и затова трябва нещата да се правят изключително умно и внимателно." Според него България има право да търси различен външнополитически подход, без да се самоизолира, но той трябва да бъде аргументиран и последователно защитаван както пред европейските партньори, така и пред българското общество.

Коментирайки Киевската декларация, Вигенин подчерта, че същественият въпрос не е дали върху документа има подпис, а че България е участвала в общата позиция и името ѝ присъства в декларацията. „Очевидно правителството се опитва да препозиционира България, без да се самоизолира. Но това изисква много мъдро да се подхожда към този тип послания и навътре, и навън. По-скоро изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем на един различен стол." По думите му проблемът е едновременно политически и комуникационен, защото обществото има право да знае каква позиция е защитавала България и какви резерви са били заявени.

По отношение на санкциите срещу Русия евродепутатът припомни последователната позиция на БСП, че само санкции и военни доставки Украйна не могат да доведат до желания политически резултат. „След всеки пакет санкции обясняваме как те ще доведат до срив на руската икономика. Вече 12 години чакаме това да се случи. Не е сериозно. Трябва да търсим и други подходи." Според него вече се забелязват признаци, че и сред европейските лидери се засилва разбирането за необходимостта от възстановяване на политическия диалог и въпросът вече не е дали да има диалог, а кой да го води.

Вигенин заяви, че вижда желание за промяна и положителни намерения в работата на правителството, но все още липсват достатъчно ясна програма, конкретни срокове и измерими цели. Решения като промяната в механизма за определяне на минималната работна заплата според него пораждат сериозни въпроси.

По думите му първите стъпки срещу олигархичния модел са положителен сигнал, но свалянето на двама от носителите му от колите на НСО не е достатъчно. Истинската промяна изисква последователни институционални реформи. „Обществото очаква реални действия в съдебната система, прозрачност при разходването на публичните средства и последователно разграждане на модела, срещу който управляващите са получили обществен мандат. И аз персонално, и БСП ще застанем зад всяко решение, което води към разграждането на този модел и изграждането на истинска демократична и социална държава", коментира Кристиан Вигенин.

В отговор на въпрос за намерението на управляващите да отнемат централата на БСП, евродепутатът беше категоричен, че политическите идеи не зависят от сградите, а от хората, които ги отстояват: „Идеите, които защитаваме, зад които стоим, нямат нужда непременно от партийна централа в центъра. Ако трябва, ще заседаваме по поляните. Правили сме го, ще го правим и сме били в по-трудни ситуации. Справили сме се. Няма да ни уплашат, като ни вземат централата. Нито ще ни запушат устата, ако това е идеята. Така че да няма притеснения. Идеите, зад които стоим, ще ги има, независимо дали ще имаме централа или не. И хората ще ги подкрепят."

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