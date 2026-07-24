Условна присъда и глоба от 5112 евро за румънец, предложил подкуп на полицаи в Чепеларе

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Окръжният съд в Смолян постанови условна присъда и глоба в размер на 5112 евро на 52-годишен румънски гражданин, признат за виновен в предлагане на подкуп на полицейски служители в Чепеларе.

Случаят е от 14 юли 2026 г., когато мъжът управлявал товарен автомобил по пътя от село Нареченски бани към Чепеларе. След сигнал на тел. 112 от други водачи, които забелязали, че камионът се движи с резки маневри, той бил спрян за полицейска проверка.

Пробата с техническо средство отчела 1,31 промила алкохол. Докато служителите започнали да оформят документите за нарушението, водачът ги помолил да не предприемат действия и хвърлил банкнота от 50 евро в багажника на служебния автомобил. Полицаите отказали подкупа.

По-късно шофьорът дал кръвна проба за химическо изследване, което установило концентрация на алкохол под 1,2 промила – стойност, която подлежи на административна, а не на наказателна отговорност. Въпреки това той е привлечен към наказателна отговорност за предлагането на подкуп на длъжностни лица.

Обвинителният акт е внесен от Окръжна прокуратура – Смолян в рамките на бързо производство. Присъдата на Окръжния съд - Смолян подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.