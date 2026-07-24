Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се водят две досъдебни производства за държане на акцизни стоки без бандерол, след като митнически служители разкриха два отделни случая на незаконен превоз на цигари. Митничари задържаха над 12 600 кутии цигари без бандерол при две акции край Видин СНИМКА: Районна прокуратура - Видин

При първата акция, извършена на 22 юли около 6:30 часа, инспектори от сектор „Борба с наркотрафика – Видин" към Териториална дирекция „Митница Русе" спрели за проверка товарна композиция на околовръстния път на Видин. Шофьорът И.З. представил товарителница, според която превозвал хладилници от България за Нидерландия, съобщават от прокуратурата. Митничари задържаха над 12 600 кутии цигари без бандерол при две акции край Видин СНИМКА: Районна прокуратура - Видин

Камионът бил съпроводен до Митническо бюро – Видин, където при рентгеново сканиране били установени съмнителни плътности. Последвалата физическа проверка разкрила кашони със стекове цигари. В присъствието на разследващ митнически инспектор били иззети 12 000 кутии цигари от две различни марки с турски акцизен бандерол. Митничари задържаха над 12 600 кутии цигари без бандерол при две акции край Видин СНИМКА: Районна прокуратура - Видин

По данни на разследването пазарната стойност на иззетите цигари е 45 650 евро, а избегнатият и невнесен акциз възлиза на 27 120 евро. С постановление на наблюдаващ прокурор И.З. е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка „задържане под стража".

При другия случай, ден по-рано, митнически служители от Териториална дирекция „Митница Русе" задържали 631 кутии цигари при рутинна проверка на тежкотоварен автомобил с турска регистрация на главен път Е79 между Монтана и Видин. Превозното средство било избрано за проверка по метода „анализ на риска". Митничари задържаха над 12 600 кутии цигари без бандерол при две акции край Видин СНИМКА: Районна прокуратура - Видин

При физическия контрол цигари без български акцизен бандерол били открити на различни места в кабината, двигателния отсек и товарното ремарке. Стойността на иззетите тютюневи изделия е 2 713,30 евро, а избегнатият акциз е изчислен на 1 426,06 евро.

Водачът на камиона – турският гражданин К.О., е привлечен като обвиняем, като спрямо него вече е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Работата по двете досъдебни производства продължава под надзора на Районна прокуратура – Видин.