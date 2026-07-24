Министерството на туризма проверява обекти за ученически групи

Министерството на туризма извършва съвместни проверки в обекти, където се настаняват организирани ученически групи и се провеждат лагери и екскурзии. В контролните действия участват представители на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и органите на МВР, като те започнаха на 29 юни.

Проверките обхващат условията за настаняване, безопасността на храните, спазването на здравните изисквания, както и изпълнението на туристическото законодателство. Целта е да се гарантира сигурността на децата по време на организираните им почивки и пътувания, посочват от ведомството.

„Инициативата е на Министерството на туризма, защото когато става въпрос за деца, не може да има компромис с тяхната безопасност. Необходима е координирана работа между всички отговорни институции, за да бъдат проблемите установявани навреме и отстранявани незабавно", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

След приключването на контролните действия Министерството на туризма ще представи обобщена информация за резултатите от извършените проверки.